Lørdag kveld spiller Rosenborg om viktige poeng i serien, når Stabæk gjester RBK på Lerkendal.

Bæringene dro fra byen med poeng i samme måned i fjor og utsatte gullfesten en uke med 0–0 høsten 2017. Om alle gode ting er tre hva Stabæk-poeng på Lerkendal angår, begynner det å bli skummelt langt opp til Molde, Bodø/Glimt og Odd for RBK.

Skjebnekamper

Trønderne er allerede ti poeng bak serielederne fra Romsdal og Bodø/Glimt på samme poengsum. Før avspark i den 19. serierunden er Odd fem poeng foran.

Den tredjeplassen kan være gull verdt for et RBK-lag som er ute av cupen, og som vil være ute av Europa hvis de blir nummer fire og ingen av lagene på topp tre blir norgesmester.

Fikk du med deg denne: VG: Maars Johnsen klar for Rosenborg

Bare Odd er igjen i NM av lagene på topp tre, og de er to kamper fra finalen på Ullevaal.

Millionkampen

Men - RBK-sjef Eirik Horneland har naturligvis flere kamper i tankene før Stabæk-kampen.

Tirsdag kommer Dinamo Zagreb til Lerkendal for å forsvare deres 2–0-ledelse fra første møte på Stadion Maksimir. Et vanskelig utgangspunkt for Rosenborg, men definitivt ikke umulig.

Klarer man en hederlig snuoperasjon, vil det være verdt 250 millioner kroner og en startplass i det gjeve gruppespillet i Mesterligaen. Der har ikke RBK vært på tolv år.

Likevel spares ingen spillere fra første møte i Zagreb og de samme elleve som startet kampen i den kroatiske hovedstaden, starter igjen.

RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen - David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro