Bergenseren Gustav Iden var sterkest i triatlon-VM, og er verdensmester på distansen Ironman 70.3.

Dermed ble Iden historisk. Ingen fra Skandinavia har noensinne vunnet VM på denne distansen.

Iden gjorde et svært sterkt løp. På den siste delen av løpet fikk 23-åringen en stor luke ned til konkurrentene. Med under én mil igjen ledet han med over to minutter.

Blummenfelt rett bak pallen

Landsmann Kristian Blummenfelt (25) kom på fjerdeplass, litt over seks minutter bak Iden.

Britiske Alistair Brownlee (31) kom på andreplass, mens amerikaneren Rodolph von Berg (26) tok bronse.

Forrige helg vant Blummenfelt årets siste løp i verdensserien i triatlon. Triumfen kom i Lausanne i Sveits. I det samme løpet kom Iden på fjerdeplass, mens Casper Stornes (22) ble nummer syv.

PS! Ironman 70.3 er halvparten så langt som et vanlig Ironman-løp. Olympisk distanse er 1,5 km svømming, 40 km på sykkel og 10 km løing. På Ironman 70.3 var det 1,9 km svømming, 90 km på sykkel og 21,1 km løping.