2019 var et fantastisk år for den norske golfspilleren Viktor Hovland. Oslo-mannen startet 2019 med å gå på college i USA, men endte etter hvert gjennombruddsåret med å sikre seg PGA Tour-kort til 2020.

Det gjorde han etter å ha slått en rekke verdensstjerner, noe som bidro til at han ble den første mannlige norske golfspilleren innenfor topp 100-rankingen.

Men på tross av sitt store gjennombrudd, er likevel Hovland langt bak de mest populære norske idrettsutøvere.

– Mer interesserte i langrenn

I et intervju med det anerkjente amerikanske magasinet Forbes, blir Hovland spurt om hva han synes om oppmerksomheten han får hjemme i Norge som resultat av suksessen. Magasinet påpeker at Hovland ikke har en like stor stjerne som langrennsutøverne i Norge.

– Jeg får definitivt mer oppmerksomhet, noe som er kult. Men det norske folket er fortsatt mer opptatt av langrenn, alpint og skihopp, sier Hovland til Forbes.

Hovland understreket videre at han ikke passet til å drive med vinteridrett, på kjent humoristisk vis.

– Det å være en lav, feit unge passer ikke bra når du skal gå på ski. Kanskje alpint, men jeg var ikke giret på det heller. Da jeg var yngre, spilte jeg fotball og drev med Taekwondo også. Men jeg sluttet på de andre to i åttendeklasse fordi jeg var så forpliktet til golfen.

Bradley Collyer / PA

Ifølge Sponsor Insight, som driver med analyse innen sportsmarkedsføring, sponsing og events, har Hovland helt rett den økte populariteten hjemme i Norge.

– Populariteten hans skjøt litt fart i andre halvår av 2019. Han er imidlertid kun den 75. mest populære norske idrettsutøveren i fjerde kvartal 2019 i vår måling, som vi gjør hver uke gjennom året, sier daglig leder Vegard Arntsen.

Warholm mest populær

Ifølge Arntzen topper Karsten Warholm (friidrett) listen, foran Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Johannes Thingnes Bø (skiskyting) og Therese Johaug (langrenn).

Listen fra Sponsor Insight kommer fra en landsrepresentativ undersøkelse med 4.000 intervju på årsbasis. Intervjuene fordeles per uke gjennom året. Der spør Sponsor Insight intervjuobjektene om hvilke norske idrettsutøvere de liker best.

– Tradisjonelt har topp 10–15 vært dominert av vintersport. Men det siste året har Warholm og Ingebrigtsen-brødrene meldt seg på i det sjiktet. Man må ned til 14. plass for å finne en utøver som ikke driver med vintersport eller friidrett. Det er Martin Ødegaard (fotball), med Nora Mørk (håndball) rett bak på 15. plass, forteller Arntsen.

Fredrik Hagen

– Er du overrasket over at Viktor Hovland ikke ligger lenger oppe på listen?

– Både ja og nei. Jeg hadde nok trodd han ville komme litt lenger opp med tanke på prestasjonene, men på den annen side har aldri Suzann Pettersen vært langt opp på denne listen heller. Jeg tror nordmenn liker Hovland svært godt, men at han blir litt glemt i hverdagen siden golf ikke er en idrett nordmenn følger med på, svarer Arntsen.

Golfpresidenten: – Viser mangelfull forståelse

Egil Hatling, som i november 2019 ble valgt til ny president i Norges Golfforbund, er ikke overrasket over at Hovland blir utkonkurrert av utøvere innenfor vinteridrett i Norge på en slik liste.

– Jeg synes ikke det er så rart, ettersom vi har langt større tradisjon for langrenn i Norge, sier Hatling.

På spørsmål om hva han synes om at Hovland kun er på 75. plass på listen, tross sitt store gjennombrudd i 2019, svarer Hatling:

– Jeg tenker at det viser en mangelfull forståelse fra det norske folket om hvor god Viktor faktisk er. Folk som driver med golf og jobber i idretten vet jo hvor bra Viktor gjør det, men jeg er sikker på at det norske folk på det jevne ikke skjønner hvor stort det er. Så er det opp til oss og media å formidle hvor bra Viktor gjør det, når han leverer gode resultater.

Hatling understreker riktignok Hovlands store potensial til å stige på både sportslige resultatlister i tillegg til popularitetslister.

– Jeg er sikker på at det kommer til å løsne for Viktor etter hvert. Men ikke bare på grunn av de sportslige resultatene, også på grunn av hvordan Viktor er som menneske. Han har litt av det samme som Karsten Warholm når det gjelder karisma, om ikke mer, mener golfpresidenten.

Torsdag morgen spilte Hovland sin første runde i Abu Dhabi-mesterskapet. Med tre birdier og fire bogeyer gikk den norske golfproffen Viktor Hovland en over par på sin åpningsrunde.