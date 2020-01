Spillerne mener det er unorsk. Men Berge åpner for at det ikke gjør noe å tape neste EM-kamp.

Norge herjet tidvis med Island tirsdag. Mot Slovenia kan mange av de beste norske spillerne bli sittende på benken.

Christian Berge så nok en gang laget fosse ut av startblokkene. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Norge-Island 31–28

MALMÖ: «Forrykende» og «grisebra». Det var adjektivene Christian Berge fant frem da han skulle beskrive Norges første omgang mot Island. Han mente laget traff på så å si alt. Etter åtte minutter ledet Norge med syv mål.

Semifinaleplassen var ikke helt i boks da treneren møtte pressen etter kampen, men det var den ikke lenge etterpå. Allerede utslåtte Sverige sørget for det med seier over Ungarn.

Neste og siste kamp i hovedrunden kommer allerede mot Slovenia onsdag, og spillerne har under 23 timer på å restituere seg. Derfor åpner Berge for å rullere kraftig på laget. Han vil gi mange av nøkkelspillerne sårt tiltrengt hvile.

I den andre gruppen er toppkampen mellom Kroatia og Spania ferdigspilt før Norges starter sin kamp onsdag. Berge vet dermed hvem han møter med seier og hvem han møter ved tap i kampen mot Slovenia. Han avviser ikke at det dermed kan være like greit å tape for å slippe den ene eller den andre motstanderen.

Harald Reinkind mener det vil være svært unorsk å gå for et tap.

– Jeg tror Slovenia har flere spillere som kan tenke sånn, men jeg tror ikke vi er bygd for det. Vi får gå for å vinne og ta to poeng, sier han som nå er Norges førstevalg på høyrebacken.

Gøran Johannessen sier at han også er klar over at Norge på forhånd vet hva et tap og en seier innebærer. Han vil gå for seier.

– Vi vil gå inn i en semifinale med god selvtillit. Vi skal selvsagt gå for å vinne mot Slovenia, sier han.

– Men Spania er et lag dere sliter voldsomt med?

– Vi har aldri vunnet mot Spania, men Kroatia er også en veldig vanskelig utfordrer for oss, sier rogalendingen.

Forrige seier kom i 1997. Siden har lagene møtt hverandre 18 ganger.

– Spiller ingen rolle

For trener Christian Berge er det altså ikke så sikkert at en seier nødvendigvis er så viktig.

– Jeg må vite resultatet her først, så må vi se hva vi tenker. Jeg lar den ligge der, sa han etter kampen, og siktet til at kampen mellom Ungarn og Sverige i Norges gruppe ikke var ferdigspilt. Den ville avgjøre om Norge er semifinaleklare allerede tirsdag kveld.

I utgangspunktet har Norge satt seg et delmål om å vinne alle de fire kampene i hovedrunden.

Norge har altså helt elendig statistikk mot spanjolene, men Berge er ikke bekymret for et møte.

– Det spiller ingen rolle, det er to kanonlag. Det er to forskjellige forsvarsformasjoner. Jeg har ikke diskutert med de andre trenerne hva som passer oss best, jeg tror det er hipp som happ, sier han.

Sander Sagosen jubler for en av mange scoringer mot Island. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Islendingene fikk bakoversveis

Mot Island fikk Norge en drømmestart. Det var bare spilt 149 sekunder, men Islands trener så ingen annen mulighet. Gudmundur Gudmundsson stormet bort til den røde knappen ved sekretariatet og slo inn «panic button».

Laget hans var avhengig av å vinne for at drømmen om EM-medalje skulle leve videre. Starten kunne ikke vært verre. Uansett hvor mange ganger han gnidde seg i øynene, på måltavlen sto det 4–0 til nordmennene.

Det islandske angrepsspillet besto av tekniske feil eller redninger fra målvakt Torbjørn Bergerud. Nå trengte de en time out. Om Gudmundsson hentet frem skjennepreken eller inspirasjonstale vet vi ikke, men det hadde uansett ingen umiddelbar effekt.

De norske angrepene resulterte fortsatt i scoringer, mens sagafolket bommet og bommet.

Gøran Johannessen jubler for scoring. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Verdens beste lag

Islendingene er ikke et dårlig håndballag, problemet var at de ikke husket det før de lå under med syv. Da var det spilt 10 minutter. Da skjerpet de seg, og luken mellom lagene var aldri større enn åtte mål før pause.

Sander Sagosen har vært mesterskapets store spiller. Han hadde tre mål og like mange målgivende pasninger allerede etter 11 minutter. Norge spilte en mesterlig omgang. Da kampen var over sto han med ni mål.

– Det er verdens beste håndballag som er utpå der. Det er jeg ikke i tvil om, sa tidligere landslagskjempe Kristian Kjelling. Han kommenterer mesterskapet for TV 3.

Da trener Christian Berge kom i TV3-studio etter en ny seier, var han høyt oppe.

– Vi skyter med litt for mye adrenalin, sa Berge om jevnheten i 2. omgang og noen muligheter som ble sløst bort.

– Vi hadde tenkt å gå all-in. Det visste vi på forhånd. Måten vi løser det på, er jeg strålende fornøyd med, sa landslagssjefen etter en hektisk 2. omgang med mye press fra islendingene.

Fakta Norges EM-kamper Gruppespillet: Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26

Frankrike-Norge 26–28

Portugal-Norge 28–34 Hovedrunden: Norge-Ungarn 36–29

Norge-Sverige 23–20

Norge-Island 31–28

Onsdag: Slovenia-Norge Semifinalene og finalen: Spilles i Stockholm fredag og søndag neste helg.

Sander Sagosen var nok en gang en gigant for Norge. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Tremålsluke

Det så håpløst ut for islendingene. Nå er jo ikke Norge på noen som helst måte en folkerik nasjon i et verdensperspektiv, men sammenlignet med de 330.000 ute på øya i Atlanterhavet må man jo likevel kunne kalle seg det.

Islendingene har imidlertid ikke bare kjempet mot naturkreftene gjennom århundrene, de har også reist seg fra finanskriser og annen elendighet. Derfor så de heller ingen grunn til å gi opp denne kampen halvveis, selv om luken var på syv. De startet den andre omgangen med å score fire av de fem første målene, og da var det plutselig kamp igjen.

Ute på banen hardnet det til i duellene. Det var akkurat som om vikingblodet bruset litt mer i årene innenfor de hvite draktene enn de røde. Luken var ved flere tilfeller nede i tre mål, men da alt skulle avgjøres sto Sagosen frem igjen.

