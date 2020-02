Kapteinen fryktet King-overgang: – Tok fra ham bilnøklene

Bournemouth-kaptein Simon Francis mener klubben skal prise seg lykkelig over at Joshua King ikke ble solgt til Manchester United.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Joshua King nærmer seg skadecomeback. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

NTB

United-manager Ole Gunnar Solskjær skal ha vært svært interessert i å hente den norske landslagsstjernen til Old Trafford på overgangsvinduets siste dag.

Klubbene var i forhandlinger, men til sjuende og sist skal handelen ha strandet på prislappen Bournemouth satte på King.

I stedet endte United opp med å hente tidligere Lyn-spiss Odion Ighalo fra kinesisk fotball. Dermed ble det ingen retur til gamleklubben for King.

Det priser Bournemouth-kaptein Simon Francis seg lykkelig over. Han var svært bekymret for at klubben skulle miste sin mest notoriske måltyv i Premier League.

– Jeg reiste hjem til ham og tok for sikkerhets skyld fra ham bilnøklene dersom han skulle ha planer om å reise til Manchester, sier Francis med glimt i øyet til lokalavisen Bournemouth Echo.

Blir en ny signering

Kapteinen er krystallklar på at det ville vært tungt for Bournemouth å miste den norske profilen.

– Det er fantastisk for klubben at større klubber er interessert. Det betyr at våre spillere gjør det bra, men det hadde selvfølgelig vært en kjempesmell hvis «Kingy» hadde blitt solgt, sier Francis.

Han forstår godt at King var fristet av en retur til selveste Old Trafford.

– Når Manchester United viser interesse er det vanskelig å ikke bli påvirket, men dette kommer til å bli en «kjempeboost» for oss. Det blir nesten som en ny signering for oss når han kommer tilbake, sier Bournemouth-kapteinen.

Skader har skapt trøbbel for King den siste tiden. Nordmannen har sett lagets sju siste kamper fra tribunen.

Mot skadecomeback

Nå lysner imidlertid skadesituasjonen. Da manager Eddie Howe møtte pressen fredag bekreftet han at King kan være tilbake i søndagens bortemøte med Sander Berges Sheffield United.

– Josh King og Jack Stacey er nære. Jeg er fornøyd med utviklingen deres, sa han.

Så langt har det ikke blitt mer enn tre ligascoringer på King denne sesongen. Den norske landslagsprofilen får likevel skryt for sine bidrag.

– Han har vært strålende for oss denne sesongen, en helt avgjørende del av spillerstallen og laget. Det kommer til å bli fantastisk å ha ham tilbake, sier kaptein Francis til lokalavisen.

Han tror ikke King vil la seg påvirke av at United-overgangen gikk i vasken.

– Vinduet er stengt nå. Jeg kjenner holdningen hans og vet hva slags type han er. Han kommer til senke hodet og jobbe hardt. Det er mentaliteten hans.

Bournemouth har snudd en tøff trend den siste tiden. Etter fem tap på seks kamper, og kun ett poeng i samme periode, har det blitt to strake seirer i de to siste ligarundene. Det gir manager Eddie Howe en viss arbeidsro foran møtet med Sheffield United.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 11:17

Mest lest akkurat nå