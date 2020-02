RBK-talentet frosset ut i Liverpool: – Glad jeg var modig nok til å komme tilbake

Rosenborgs Edvard Tagseth gjester Rasmus&Saga.

To med framtida bak seg. En med framtida foran seg. Edvard Tagseth er på plass hos Rasmus&Saga. Foto: Christine Schefte

Han var supertalentet som skrev autografer under Norway Cup, og som dro til Liverpool for å lære av Steven Gerrard.

To år senere var han tilbake i Trøndelag, etter et at en god Liverpool-start endte i et halvår i fryseboksen.

Når Edvard Tagseth (19) gjester Rasmus&Saga, snakker han både om solskinnshistorien og om nedturen i England.

Spillerutvikling

Vi prater også om livet som barnestjerne, og diskuterer barnefotballen i Norge.

Flest mulig, lengst mulig - eller blodspissing i ung alder?

Tagseth kommer med sine egne erfaringer rundt dette spørsmålet.

Tagseth fikk skryt etter treningsleiren på Marbella, og var inne på laget mot Blink. Unggutten er ikke lenger fornøyd med å sitte på benken for RBK. Foto: Christine Schefte

«Polsk riksdag»?

Etter et halvår i RBK har midtbanespilleren begynt å etablere seg i a-stallen. Overgangen til «voksenfotball» er også tema i podcasten, og vi er innom både PSV-kampen, hvor Tagseth startet - og oppholdet i Marbella. Og hva tenker han egentlig om sin egen RBK-fremtid?

Med det internasjoale overgangsvinduet stengt, er det naturlig at dette også er tema denne uka. Og blir det «polsk riksdag» på årsmøtet til RBK i neste uke?

God stemning: Slik så det ut da Edvard Tagseth var på besøk. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 12:29

