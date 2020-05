Superligaen i England stanset umiddelbart

De to øverste divisjonene i engelsk fotball for kvinner ble mandag avsluttet med umiddelbar virkning. Nå skal det diskuteres hvordan man skal avgjøre seriene.

2019/20-sesongen for Maren Mjelde og de andre superligaprofilene er avsluttet. Foto: John Walton / PA via AP / NTB scanpix

Englands fotballforbund (FA) skriver i en pressemelding at beslutningen om å avslutte sesongene i superligaen og mesterskapsserien er tatt i kvinnefotballens beste interesse.

Fra før har man stanset alt ligaspill fra nivå tre og nedover som følge av koronapandemien.

– Etter et overveldende antall tilbakemeldinger fra klubbene, er avgjørelsen om å avslutte 2019/20-sesongen tatt i sportens beste interesse. Dette vil også gi klubbene, ligastyret og FA muligheten til å planlegge, forberede seg og fokusere på neste sesong når fotballen returnerer med 2020/21-sesongen, skriver FA.

Tiden fremover skal brukes til å diskutere om og hvordan man skal utnevne en seriemester, finne en løsning for opprykk og nedrykk og fordele europacupplasser.

Tre forslag på bordet

I forrige uke ble det kjent at FA har skissert tre mulige forslag for å avgjøre sesongen i Englands to øverste ligaer. Ifølge Sky Sports innebærer to av dem at Chelsea, der Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir spiller, blir seriemester.

Det innebærer at man avgjør sesongen basert på sportslige prestasjoner og regner ut et poengsnitt per kamp. Det tredje forslaget er å annullere sesongen helt.

Det pågår for tiden hektisk møtevirksomhet og diskusjoner rundt hva som er den mest rettferdige avgjørelsen av sesongen.

Det har ikke vært spilt superligafotball i England siden 23. februar som følge av koronavirusutbruddet. Per nå gjenstår det seks fulle serierunder, men lagene har spilt ulikt antall kamper. Birmingham har ni kamper igjen, mens Brighton og serieleder Manchester City står med seks kamper igjen å spille.

Chelsea blir mester?

City leder serien ett poeng foran Chelsea, men med én kamp mer spilt. De lyseblå fra Manchester kommer dermed ikke til å bli seriemester uansett, ettersom Chelsea har flere poeng i snitt per kamp.

Dersom et av de to forslagene med poengsnitt blir valgt, kan Chelsea-trioen Mjelde, Reiten og Thorisdottir altså juble for seriegull.

Det ene av disse forslagene innebærer at Liverpool rykker ned fra superligaen, mens Aston Villa rykker opp fra mesterskapsserien. Det andre innebærer at det ikke bli nedrykk, men at Villa likevel rykker opp og superligaen utvides til 13 lag neste sesong.

Det er ikke klart hvordan FA planlegger å fordele neste sesongs mesterligaplasser dersom sesongen annulleres.

