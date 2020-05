Her skulle det vært fest for 75.000 berlinere og tre nordmenn

De tre nordmennene får komme, men det andre byderby i Berlin etter Berlinmurens fall får spesielle rammer.

Olympiastadion i Berlin ville vært fullsatt til byderby mellom Hertha og Union fredag kveld. Når de tre nordmennene Rune Almenning Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og Julian Ryerson møtes til lokaloppgjør i hovedstaden er det stille på tribunene. Men det skal spilles fotball. Det er trolig det viktigste. Foto: ROBERTO PFEIL / AP

Fredagens derby mellom Hertha Berlin og Union Berlin skulle bli et fyrverkeri både på banen og blant tilskuerne på et fullsatt Olympiastadion. Slik blir det ikke.

November 2019: For første gang siden Berlinmurens fall møtes to lag fra Tysklands hovedstad til kamp i den øverste divisjonen, Bundesliga.

At Union Berlin og Hertha Berlin holdt til på hver sin side av muren fra 1961 til 1989, gjør kampen ekstra spesiell.

På banen gjør et straffespark rett før slutt at Union vinner tidenes første derby mellom lagene i Bundesliga.

Kampen som utspiller seg på tribunen er hakket mer intens. Bluss og fans som prøver å komme seg inn på hverandres felt gjør at kampen må stoppes flere ganger underveis.

An der Alten Försterei, Unions hjemmebane, tar så vidt over 20.000 tilskuere. Et halvt år senere skal en allerede utsolgt Olympiastadion ta imot 55.000 flere mennesker og vise en hel verden hvordan et Berlin-derby kan se ut.

Store mengder bluss preget det forrige Berlin-derbyet. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Mai 2020: I Tyskland har fotballen så vidt begynt å rulle igjen etter koronapausen. Bundesliga er i gang igjen, bak lukkede dører.

Berlin har vært under svært strenge tiltak siden koronavirusets utbrudd, men nå begynner ting så smått å løsne opp. Stemningen i byen er mer positiv enn på lenge.

Likevel er det lite som vitner om at et nytt Berlin-derby er like rundt hjørnet.

Oppfordrer til å se kampen hjemme

Fanskaren til både Union og Hertha har gitt klar beskjed om at de ikke kommer til å by opp til store forsamlinger i gatene eller utenfor Olympiastadion før, under eller etter kampen.

– Det er minimalt med trykk her. Begge lags supportere har gått aktivt ut og oppfordret alle til å se kampen hjemme. De vil ikke være med på noe som kan skape negativitet rundt kampen, sier Hertha-fan Asbjørn Slettemark, som bor i Berlin.

Han er trygg på at man ikke kommer til å se scener som blant annet utspilte seg utenfor Parc des Princes under og etter Champions League-kampen mellom PSG og Dortmund i mars – rett før all fotballen ble stanset.

– Begge leirer har vært tydelige på at de tar smittevern på alvor. Noen små ansamlinger kan så klart skje, men noe mer enn det blitt det nok ikke, sier Slettemark.

Julian Ryerson kom inn som innbytter da Bundesliga ble sparket i gang igjen sist helg. Fredag kan det bli flere minutter mot Hertha. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Nordmenn i aksjon

Tre nordmenn var i aksjon sist gang lagene møttes, og de samme tre kan komme til å spille en rolle også i fredagens kamp.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var begge gode sist helg da Hertha slo Hoffenheim 3–0 borte, mens Julian Ryerson fikk et kort innhopp for Union i 2–0-tapet mot serieleder Bayern München.

Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med de tre nordmennene.

Men Jarstein var gjest i Slettemarks podkast «Dritte Halbzeit» tidligere i uken. Der ble naturligvis faktumet om at derbyet spilles foran tomme tribuner et tema.

– Det er så klart trist. Den kampen var utsolgt lenge før den skulle bli spilt og kunne blitt solgt ut enda en gang. Men vi vet at det er en kamp som er utrolig viktig for klubben og for fansen, så det er en kamp vi virkelig har lyst til å vinne, sier Jarstein.

Rune Almenning Jarstein er selvskreven sisteskanse i Hertha Berlin, selv etter en litt tyngre sesong. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

– Hadde blitt et haraball uten like

Slettemark er sikker på at kampen ville blitt et derby av det helt spesielle slaget, foran 75.000 tilskuere på Olympiastadion.

Han har sett flere Hertha-kamper med et fullsatt stadion, men tror ikke det kunne blitt sammenlignet med et Berlin-derby.

– Det hadde garantert blitt et kok og et haraball uten like. Det var intenst i høst, og Hertha føler at de har noe uoppgjort. Det hadde blitt en kamp om hvem som eier byen, både blant spillerne og fansen, sier Slettemark.

Fredagens kamp spilles mellom to rivaler som begge er plassert på nedre halvdel av tabellen. For Union vil det si at de har levert en bra debutsesong i Bundesliga.

For Hertha derimot har det vært en trøblete sesong. Det har resultert i to managerutskiftinger. Først ble Ante Covic sparket etter kun 14 kamper som sjef, mens Jürgen Klinsmann bare fikk ti kamper før han takket for seg.

Per Ciljan Skjelbred fikk tillit fra start av Herthas nye manager, Bruno Labbadia, i kampen mot Hoffenheim sist helg. Foto: Thomas Kienzle / AFP Pool

Enda en ny trener for Jarstein og Skjelbred

Nå er det Bruno Labbadia som har tatt over roret. Jarstein forteller i podkasten at den gamle Tyskland-spissen har kommet inn i laget med en klar plan.

– Han er en utrolig god trener. Jeg visste ikke så mye om ham fra før av, men han har gitt et veldig godt førsteinntrykk. Han har autoritet, han er streng, detaljert og han er flink til å se alle spillerne. Han er en trener som vi virkelig trenger, sier Jarstein.

Slettemark tror at han får se de to norske veteranene fra start også mot Union. I det som eventuelt blir et jubileum for begge. Jarstein kan få sin 150. kamp Bundesliga-kamp. Skjelbred, som forlater Hertha til fordel for Rosenborg til sommeren, kan runde 200 spilte Bundesliga-kamper totalt.

– Jarstein starter definitivt. Det ville også overrasket meg om Skjelbred blir benket etter en god kamp sist. Det virker også som han passer bedre inn i systemet til Labbadia enn andre han konkurrerer med, sier Slettemark.