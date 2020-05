Uklart hvor lenge Haaland blir borte: – Vet ikke helt omfanget

Erling Braut Haaland skal sjekke kneet onsdag etter 0-1-tapet for Bayern München.

Bayern Münchens David Alaba (liggende) blir fraløpt av Erling Braut Haaland. Foto: Federico Gambarini, DPA via AP / NTB scanpix

NTB

Haaland ga seg cirka 20 minutter før slutt. Han haltet med høyrebeinet da han gikk av banen og tok seg til kneet like før han ble byttet ut.

– Det er en kneskade, og vi vet ikke helt omfanget. Jeg tror ikke han blir lenge borte, sa Favre om Haaland-situasjonen.

Eksperter mener det vil komme en markant økning i skader også i Bundesliga framover. Analyser foretatt av forskere blant annet ved bruk av Zone7-systemet, viser at skaderisken øker med 25 prosent om man spiller åtte kamper i løpet av 30 dager mot fire og fem i samme tidsrom.

Fotballigaer verden rundt står foran et meget tett kampprogram i tiden som kommer.

Erling Braut Haaland under tirsdagens storkamp i Bundesliga. Her blir han jaget av Bayern-spiller Alphonso Davies. Foto: Federico Gambarini, DPA / Reuters / NTB scanpix

Tysklands største avis Bild slo fast etter kampen at Favre ikke får fortsette i jobben etter denne sesongen. Det gjorde den under tittelen «Favre-kapitulasjonen: Derfor blir det ikke et tredje år med Favre»

I et TV-intervju kort etter oppgjøret tirsdag svarte Favre kryptisk på spørsmålet om hva framtiden bringer for ham. – Jeg skal snakke om det om et par uke, sa sveitseren.

Han har kontrakt til sommeren 2021.

Borussia er utslått av den tyske cupen. Det samme skjedde i Champions League. Tapet mot Bayern tirsdag gjorde at seriegullet høyst sannsynlig forsvant.

De fire beste på sluttabellen får plass i mesterligaen neste sesong. Fem lag er med i den kampen, og Borussia spiller videre under et visst press.

