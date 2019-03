Riise slutter i jobben - nå sikter han seg inn mot et nytt yrke

Johan Arne Riise ble i januar enig med klubben om en fire måneders kontrakt.

– Avtalen var for fire måneder. Det var meningen at han skulle få litt erfaring som trener og virkelig se om dette er noe for ham. Selv om klubben er stor på Malta, er den liten i norsk og europeisk målestokk, sier manager Erland Bakke til NRK.

Bakke opplyser dessuten at Riise nå flytter til Drammen.

– Jeg har hatt det helt fantastisk her på Malta. Jeg har lært utrolig mye og føler meg 100 prosent klar for større oppgaver. Om det blir Norge eller utlandet vet jeg ikke, men nå skal jeg satse alt på å bli den beste treneren, sier Riise.

Han har ett kurs igjen før han kan kalle seg trener og har nå fått bekreftelsen han var ute etter.

