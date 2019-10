Strømsgodset klamrer seg til kvalifiseringsplassen

FK Haugesund – Strømsgodset 2–2

Godset var samtidig heldig som ikke kom enda verre ut etter den 26.-runden i Eliteserien. Uavgjortresultatet mellom nedrykksrivalene Mjøndalen og Sarpsborg var gunstig, samtidig som bunnlaget Ranheim røk 2–4 borte for Tromsø.

Absolutt ingenting er avgjort i bunnen av Eliteserien fire serierunder før slutt, men det spørs om det er klubbene Ranheim, Mjøndalen, Godset og Sarpsborg som først og fremst kjemper om å unngå spill i neste sesongs 1. divisjon.

– Vi hadde en god 1. omgang, men i 2. omgang hadde Haugesund ballen mye. Jeg synes vi forsvarte oss godt, og at vi la ned en god innsats. Det er en god ting at vi kom oss ett hakk høyere opp på tabellen, sa Godset-kaptein Jakob Glesnes til Eurosport.

– Det er litt blandet, men det var nok et fair resultat. Jeg synes at guttene viste god moral. Det gir forhåpninger for fremtiden, sa Godset-trener Henrik Pedersen til kanalen.

Det åpnet på beste vis for Strømsgodset søndag. Etter drøye seks minutter satt scoringen etter et strålende angrep. Herman Stengel vendte fint opp på midten og fant Lars-Jørgen Salvesen med en briljant venstrefotspasning. Salvesen tok mottaket, beveget seg noen meter fremover og knallet ballen rett i motsatt kryss. Det var en flott scoring av den pressede klubben fra Drammen.

Straffe

Deretter gikk det 21 minutter før Haugesund utlignet. Det gjorde de på straffespark. Niklas Sandberg var sikker fra krittmerket.

Fem minutter senere tok Strømsgodset føringen på nytt, og igjen var det Lars-Jørgen Salvesen i hovedrollen. Moses Mawa raidet opp, og etter en del om og men havnet ballen hos Salvesen som headet den enkelt i det tomme bordet. Salvesen har scoret fem seriemål på ni kamper etter overgangen fra Sarpsborg. Spissen har også to seriemål for Sarpsborg denne sesongen.

Etter pause ble det tøffere for bortelaget. Haugesund tok kommandoen umiddelbart og styrte kampen uten at de klarte å skape de store sjansene før Martin Samuelsen fikk en kjempemulighet etter 63 minutters spill. Dessverre for hjemmelaget vartet Godsets keeper Martin Hansen opp med en kvalitetsredning.

Utligning

Samme Hansen kunne ikke avverge at utligningen kom tre minutter senere. Et innlegg fra høyre av Niklas Sandberg gikk gjennom alt og alle før den havnet hos Christian Grindheim på bakerste stolpe. Kapteinen var stødigheten selv som satte ballen kontant i mål med pannebrasken.

Veteranen på 36 år viste at han fortsatt vet hvor målet står.

– Et helt greit resultat. Jeg synes at vi var gode i 2. omgang, mens Strømsgodset var gode i 1. omgang, sa Haugesunds trener Jostein Grindhaug.

Strømsgodset er tredje sist på tabellen med 25 poeng og på 26 kamper. Ranheim og Mjøndalen ligger hakket bak med sine 24 poeng. Strømsgodset har lik poengsum, men svakere målforskjell enn Sarpsborg på plassen foran.

Det er tre poeng til Tromsø på 12.-plass.

Haugesund er nummer åtte med 32 poeng. Onsdag møter de Odd borte i Skien i semifinalen i cupen.