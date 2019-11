22. november starter hurtig- og lynsjakkturneringen Tata Steel Chess i indiske Kolkata. Flere av verdens største sjakkprofiler er med, men den største er uten tvil norsk og heter Magnus Carlsen.

Turneringen promoteres med duellen mellom ham og Vishy Anand. Inderen ble slått første gang nordmannen ble verdensmester i 2013, og mesterskapet ble den gangen spilt i India.

Men indiske medier er mer opptatt av Anish Giri. Nederlenderen med indiske røtter har vært i ordkrig med Magnus Carlsen flere ganger. I et nylig intervju med Times of India snakker han om rivalen.

– Jeg tenker alltid på å slå Carlsen, sier han til avisen.

De to kjenner hverandre godt. Carlsen trengte 16 forsøk på å slå Giri før han endelig klarte det i juli 2016. I tillegg har en munter ordkrig mellom duoen bidratt til rivaliseringen.

Etter et parti i 2018 ble Giri spurt om hvorfor han så ofte sender stikk til verdensmesteren.

– De latterlige vitsene hjelper meg å komme meg i underdog-posisjon. Han begynner allerede å få noen merkelige tanker i åpningen, sa Giri.

Nederlenderen var på hugget og meldte friskt på Twitter etter partiet.

Poor @MagnusCarlsen! So much hard memorization work only to make a draw against me. Why? #TataSteelChess 😂 — Anish Giri (@anishgiri) January 16, 2018

Ekspertene har ikke troen

Giri er nær ved å kvalifisere seg for kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg neste år. Vinneren der møter regjerende mester Carlsen i langsjakk-VM i andre halvdel av 2020.

Norske eksperter tviler på at nederlenderen sitter på den andre siden av bordet i VM.

– Jeg synes Giris kommentarer er en forfriskende del av toppsjakken, men tror sjansen er liten for at han vinner kandidatturneringen. Han vinner for sjelden mot andre i verdenstoppen, dessuten spiller Fabiano Caruana og Ding Liren jevnt over bedre, mener Bjarte Leer-Helgesen.

Erlend Aas / NTB scanpix

Sjakkspaltisten har sans for nederlenderens utspill.

– Giri har vunnet en turnering i 2019, og jeg synes hans spillestil er litt undervurdert. Han kan faktisk spille svært aggressivt. Så med en god start kan han kjempe om VM-kamp. I så fall kan vi glede oss til noen morsomme måneder med «vennskapelige sarkasmer» før finalen.

Gode motstandere

Heller ikke sjakkjournalist Tarjei J. Svensen ser på 25-åringen som favoritt.

– Giri er naturligvis en som er kapabel til å vinne kandidatturneringen om alt klaffer. Jeg har imidlertid vanskelig for å se at han faktisk skal klare det med tanke på at både Caruana og Ding er såpass mye bedre. Hvis også Maxime Vachier-Lagrave kvalifiserer seg, er han neppe mer enn fjerde- eller femterangert, sier Svensen, som er sikker på at det blir en jevn kamp om retten til å spille i VM.