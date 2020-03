Mulig Carlsen-motstander i ordkrig med VM-arrangør om hvorfor han trakk seg: – Veldig merkelig situasjon

Teimur Radjabov trekker seg fra kandidatturneringen i sjakk, men er på kollisjonskurs med Det internasjonale sjakkforbundet om begrunnelsen.

Teimur Radjabov (t.v.) spiller her mot Magnus Carlsen i kandidatturneringen til VM-kampen i 2013. Foto: Morten Rakke / NTB scanpix

– Det er en veldig merkelig situasjon, sier NRK-ekspert Atle Grønn om dramaet som nå utspiller seg i sjakkverden.

Neste søndag starter kandidatturneringen i sjakk, der åtte sjakkspillere skal kjempe om å få møte Magnus Carlsen til VM-kamp ved utgangen av året.

Det blir uten Teimur Radjabov. Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) meldte fredag formiddag at aserbajdsjaneren har trukket seg av personlige årsaker, men kort tid etter benektet han dette.

«Kjære landsmenn, sjakkfans, hele sjakksamfunnet, kolleger og venner. Det er ikke sant, jeg har ingen personlig årsak for å trekke meg fra turneringen. Jeg kommer veldig snart med en uttalelse og med ordene som ble sendt til FIDE og deres svar», skrev Radjabov på Instagram.

Bekymret for koronaviruset

Senere publiserte Azerisport, sitert av Chess.com, en lang uttalelse fra Radjabov der han er kritisk til tiltakene VM-arrangøren gjør mot koronaviruset. Han forteller at han ba om en utsettelse av kandidatturneringen, men fikk avslag.

– Jeg vurderte at slike forhold kan i stor grad påvirke det nødvendige nivået av konsentrasjon og stemning som kreves for å spille best mulig i en så viktig turnering som kandidatturneringen. Det kan også være en potensiell fare for helsen til spillerne. Som et resultat ble jeg erstattet av en annen, sier Rabjadov.

Aserbajdsjaneren hevder på Instagram at han mottok et brev fra FIDE der de sa at turneringen ikke kan flyttes på grunn av «juridiske» og «praktiske» årsaker.

Videre skal de ha gitt ham en tidsfrist til å svare innen midnatt 6. mars, der ikke noe svar ville bety at han trekker seg.

– To timer før fristen, for å vise god oppførsel, svarte jeg at jeg trekker meg. For å oppsummere: uansett om jeg hadde svart eller ei på e-posten fra FIDE, hadde jeg blitt erstattet, hevder Radjabov.

Teimur Radjabov blir ikke å se i kandidatturneringen i kampen om å bli Magnus Carlsens motstander i sjakk-VM. Foto: Frank Hoppe / Wikimedia

Kontrovers rundt erstatteren

I en uttalelse til Championat.com, sitert av Chess.com, beklager FIDE-direktør Emil Sutovsky for at de sa at Radjabov trakk seg av «personlige årsaker». Han sier at de heller burde sagt at det var en «personlig avgjørelse».

– Man kan diskutere om Radjabovs avgjørelse er passende, men det er ikke på grunn av instruksjoner fra myndigheter, sier Sutovsky.

Maxime Vachier-Lagrave tar Radjabovs plass. Det får mange til å juble.

Franskmannen var nemlig ekstremt nære å kvalifisere seg en rekke ganger, men hadde ikke hellet med seg. En siste mulighet var wildcardplassen, som egentlig var tiltenkt Russland for å garantere en russisk spiller på hjemmebane.

Ettersom både Aleksandr Gristsjuk og Jan Nepomnjasjtsjij allerede var kvalifisert, argumenterte flere, deriblant hans manager Laurent Vérat, for at Vachier-Lagrave burde få den siden han var den best rangerte spilleren (nummer åtte per dags dato) som ikke var kvalifisert.

I stedet gikk plassen til Kirill Alekseenko, rangert som nummer 39 i verden.

Maxime Vachier-Lagrave erstatter Teimur Radjabov i kandidatturneringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sår tvil rundt forklaringen

– Jeg tror at Radjabov ikke har så lyst til å spille, mens FIDE ikke vil ha han med, for de vil heller ha med Vachier-Lagrave. Når Radjabov da kommer med en del innspill rundt koronaviruset, er FIDE veldig rask på avtrekkeren: «Du vil ikke spille, det er greit», er NRK-ekspert Atle Grønns tolkning av situasjonen.

Grønn utdyper at Radjabov fikk juling sist han var med i kandidatturneringen tilbake i 2013, og at han har brukt lang tid på å reise seg.

– Så det er egentlig en vinn-vinn-situasjon?

– Ja, men ingen kan innrømme det. I alle fall ikke han. Det er litt pinlig overfor publikumet i Aserbajdsjan. De er en veldig interessert og sterk sjakknasjon. Den beste, Shakhriyar Mamedyarov, hadde prøvd og håpet å vinne, men Rabjadov er ikke deres beste mann. Han følte nok litt press på at han måtte levere, uten å ha tro på det selv, sier Grønn.

Wang Hao støtter utsettelse

Rabjadov er derimot ikke den eneste av de åtte utfordrerne som har oppfordret til utsettelse av turneringen. Wang Hao, som ble tvunget til å avbryte en treningsleir i Beijing for å ikke havne i karantene, støtter aserbajdsjanerens forslag.

– Jeg så akkurat nyheten om at Radjabov trekker seg. Jeg synes det er en grei avgjørelse, han vil sikkert bare være hjemme for å unngå risikoen. Ingen kan si noe på det om det er årsaken, sier Wang Hao til Chess.com.

Grønn sier at det har vært mye mas rundt kandidatturneringens to kinesiske bidrag. NRK-eksperten mener det er verst for Ding Liren, en av favorittene ved siden av Fabiano Caruana, som må oppholde seg to uker i Moskva i karantene før han kan reise til arrangørbyen Jekaterinburg.

– For han er dette et mareritt. Men i sjakk er ikke oppladningen den samme som i fysiske idretter. Du kan være på hugget når partiet starter. Det var NM-vinner som sa at: «du må ikke være frisk for å spille bra», og det er egentlig bare i sjakk det gjelder. Du kan gjøre gode trekk selv om ting går skeis utenfor sjakkbordet, sier Grønn.

– Fordel for alle at han kommer inn

Det er åpenbart ikke en ønskesituasjon for Vachier-Lagrave heller, som har fått minimalt med tid til å forberede seg. Grønn tror derimot at franskmannen kommer til å håndtere det bra.

– Det er spesielt og en veldig rar oppladning, men han har vært i verdenstoppen i ti år. Han vet hva det dreier seg, og er en profesjonell spiller som kan åpningene sine. Motstanderne har jo ikke tenkt på å møte han, så de har ikke forberedt seg mot han heller, sier Grønn.

– Det er langt fra ideelt, men det trenger ikke være så ille. Særlig fordi han har et potensial til å vinne, det har ikke Radjabov. For den sportslige intrigen er det en fordel for alle at han kommer inn, legger han til.