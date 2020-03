Norsk landslagsspiller åpner opp om sine psykiske problemer: – Jeg har mistet gleden for sporten min

Felix Callander (21) sa opp proffkontrakten for å finne gleden i livet igjen. Nå berømmes han for åpenheten rundt sine problemer.

Norske Felix Callander har spilt i flere år på det øverste nivået i Sverige. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

Felix Callander var bare 15 år da han flyttet fra familien på Røa i Oslo. Han hadde gått gradene i Stabæk, men ønsket å satse alt på lidenskapen. Dermed pakket nordmannen bagen og begynte på et bandygymnas i Sverige.

– Jeg hadde bare én drøm: Jeg ville flytte til Sverige og spille bandy. Det er et mye bedre nivå enn i Norge. Man kan ikke sammenligne det en gang, forteller han.

Livet lekte for den norske 21-åringen. Callander beskriver beslutningen om å flytte til nabolandet som «det beste valget han har tatt i livet». Han kunne gjøre det han likte aller best – hver eneste dag.

– Det var bare dødskult. Jeg levde i nuet og hadde ingen bekymringer. Jeg så lyst på alt, noe jeg har gjort i mange år, sier Callander, som er en viktig brikke på det norske bandylandslaget.

Felix Callander feirer et mål for Vänersborg. Foto: SEBASTIAN LAMOTTE / BILDBYRÅN

– Mistet gleden for sporten min

I 2017 fikk han proffkontrakt i eliteserieklubben IFK Vänersborg. Han kunne leve av hobbyen sin, men likevel var det noe som ikke stemte. De psykiske problemene hadde bygd seg opp i flere år, og til slutt møtte han veggen.

– Jeg har hatt problemer. Jeg har mistet motivasjonen og ikke sett lyset i enden av tunnelen, forteller han åpenhjertig.

– Jeg har hatt et innholdsrikt liv. Det har skjedd saker og ting gjennom hele livet som jeg ikke har pratet med folk om. Til slutt renner det glasset over når det er fullt. Det har bare tatt overhånd over allting.

Callander klarer ikke å knytte de mentale utfordringene til én spesiell hendelse. Det er noe som har bygget seg opp i lang tid.

– Når du stenger alt inne og prøver å løse alle problemene selv, har det tatt ekstra mye energi. Det har egentlig bare gjort ting verre. Det er det som har gjort at jeg har mistet gleden for sporten min, og gleden for det jeg brenner for, innrømmer han.

Nylig gjorde han et tøft valg. Han sa opp kontrakten i Vänersborg. Nå ønsker han å finne seg selv igjen på nest øverste nivå i Sverige.

Nå hylles Felix Callander for åpenheten rundt sine psykiske problemer. Foto: SEBASTIAN LAMOTTE / BILDBYRÅN

Hylles for åpenheten

Callander har oppsøkt hjelp og snakket med psykologer. Han har også en god venn som har kjent på mange av de samme følelsene tidligere. Kompisen har vært en ekstra viktig støttespiller den siste tiden.

Nå opplever han en enorm støtte for å ha åpnet opp om sine problemer.

– Det er mange som synes det er modig at jeg tør å gå ut med dette. Det gir en enorm motivasjon. Jeg har alltid vært veldig opptatt av å si hva jeg mener og tenker, men dette har vært noe helt annet. Det gir meg en positiv følelse at folk sier det er bra at jeg åpner meg, sier han.

Linda Berg-Heggelund er generalsekretær i organisasjonen Mental Helse. Hun berømmer Callander for åpenheten.

– Det at Felix er åpen kan bety mye for andre. For det første er han et forbilde for mange unge, i tillegg er han er godt eksempel på at det å slite psykisk ikke behøver å bety at man ikke mestrer livet, sier hun.

Linda Berg-Heggelund (t.h) er generalsekretær i organisasjonen Mental Helse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Økning i antall som sliter

Det viktigste man kan gjøre er å dele de vonde tankene med noen, enten om det er foreldre, venner, helsesykepleier, lærer eller fastlege, mener Berg-Heggelund.

Mental Helse ser en økning av psykiske helseutfordringer blant unge. Jenter har over mange år vært overrepresentert, men de siste årene ser man en økning hos gutter.

Tall fra Ungdata i 2018 viser at 15 prosent av de spurte ungdommene har vært mye plaget av depressive symptomer.

– Vi vet at mange ungdom og unge voksne sliter psykisk. Dessverre er tallene økende. Særlig blant gutta kan det virke som om terskelen for å fortelle om at man har det vanskelig er større, sier generalsekretæren.

Nå ser Callander frem til å få en ny start i en ny klubb. Hvor han havner er ennå ikke bekreftet.

– Jeg har bare akseptert at sånn er det nå. Det kommer bare til å komme positive ting ut av dette, slår han fast.

PS: Trenger du noen å snakke med? Mental Helse har en hjelpetelefon på nummer 116 123. Der kan man ringe og være anonym. De har også en chat på nettsiden sidetmedord.no.