Motorsportslegenden Stirling Moss er død

Stirling Moss, kjent som den beste racerføreren som aldri ble verdensmester, døde søndag etter lang tids sykdom. Han ble 90 år gammel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Motorsportlegenden Stirling Moss døde 1. påskedag, 90 år gammel. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Det skriver flere britiske og internasjonale medier.

Moss ble verdenskjent som formel 1-fører, men han drev også med andre bilsporter, blant dem rally- og langdistanseløp. Ifølge briten selv, kjørte han i alt 529 løp på toppnivå i ulike motorsportklasser.

Han klarte aldri å vinne VM-sammendraget i formel 1, men endte på 2.-plass hele fire ganger i årene 1955-1958.

I de påfølgende tre sesongene endte han på 3.-plass totalt, og deretter parkerte han formel 1-bilen for godt.

Stirling Moss kjører her inn til seier i Monacos Grand Prix 14. mai 1961. Foto: AP / NTB scanpix

Stirling Moss ble tatt opp i motorsportens Hall of Fame i 1990. Det er uenighet om hvor mange løp han vant totalt, men det er i hvert fall sikkert at han tok 16 formel 1-seirer. I 2000 ble Moss utpekt til ridder i Storbritannia for sine prestasjoner innen motorsporten.

Moss etterlater seg sin kone, Susie Moss. Hun sier følgende til avisen Daily Mail:

– Han ble sliten på slutten. Han bare lukket de vakre øyne sine, og det var det.

Moss hadde vært syk siden han pådro seg en brystinfeksjon på reise i Singapore like før jul i 2016. Det er ingen indikasjoner på at bortgangen hans skyldtes koronavirus.

(©NTB)