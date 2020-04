Han flyttet inn hos Olaf Tufte for å følge OL-drømmen. Istedenfor er han blitt gårdsgutt.

Oscar S. Helvig flyttet inn på gården til lagkameraten Olaf Tufte for å forberede seg til OL. Etter at lekene ble utsatt, er han bare blitt værende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Oscar S. Helvig har for alvor fått prøve seg på familiegården til Olaf Tufte. Foto: Privat

Helvig og Olaf Tufte er en del av Norges dobbeltfirer som skulle delta i OL i Tokyo i sommer. Som et ledd i forberedelsene flyttet Helvig inn hos Tufte på gården hans i Horten. Ingenting skulle komme i veien for OL-drømmen.

– Olaf sa jeg skulle komme. Jeg er der ganske ofte, for å få trent ordentlig. Kona ordner mat, det er treningsrom her, og alt er lagt til rette. Man har det beste toppidrettslivet man kan ha, sier Helvig.

Men 24. mars kom beskjeden som satte en stopper for planene. OL var utsatt til 2021 på grunn av koronaviruset. Man skulle kanskje tro at Helvig da ville dra hjem igjen til Oslo, men slik ble det ikke. Nå bor han der på ubestemt tid.

– Jeg trives veldig med å trene og leve under de rutinene Olaf har. Man blir positivt påvirket av dem man oppholder seg rundt. Det er veldig bra for meg, sier Helvig.

Olaf Tufte og Oscar Helvig sammen på vannet ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Les også «Idrettsutøverne har kommet velberget ut av de utallige etiske avveiningene de er blitt stilt overfor»

Prøver å imponere Tufte

Men det betyr ikke at «vestkantgutten», som han beskriver seg selv som, slipper unna å hjelpe til på familiegården til Tufte.

– Han drar meg ut i skogen for å få ut trebjørker og ordne ved som vi selger, sier 24-åringen.

– Føler du at du har mye å bidra med?

– Jeg kan sage litt i alle fall. Også kan jeg bruke muskelkraft på å bære, sier Helvig.

Med forutsetningene som en «bygutt fra vestkanten», håper han også Tufte har latt seg imponere.

– Ut fra det så kan han kanskje bli positivt overrasket, sier 24-åringen med et smil.

Så da er det store spørsmålet, hvordan er Helvig som bonde?

– Jeg tror ikke vi skal dra det så langt som å kalle ham en bonde. Han er mer hjelpegutt, svarer bonden selv, Olaf Tufte.

Veteranen gir gjesten gode skussmål.

– Oscar er flink til å hjelpe til når det trengs. Det er aldri nei å få. Han er flink. Jeg skal ikke utnytte eller slite ham ut, men han må trå til når det trengs. Det er ikke noe kjære mor å være hjemme hos Tufte-familien, men vi prøver å være snille med ham. sier Tufte.

Les også Norsk OL-håp i kollisjon mellom sykkel og bil. Drømmen til Olaf Tufte og makkerne kunne blitt knust.

Lange dager for bonden

Men Helvig forteller at han ikke har sjanse til å følge opp arbeidsmengden til den ekte bonden på gården.

– Jeg hjelper til litt, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg jobber som Olaf hver dag. Han har lange dager. Jeg er veldig imponert over hvordan han driver på. Vi trener, så kaster han i seg lunsj, før han går i skogen eller i traktoren og jobber til fire-fem-tiden. Så er det mat, så jobber han litt til før middag. Så trener vi gjerne en økt på kveldingen. Det er helt vanvittig, beskriver gårdsgjesten.

Les også Tufte etter OL-avgjørelsen: – Ingen plan for meg å ro i 2021

Selv om Tufte ikke har bestemt seg for om han skal satse mot OL i 2021, så trener de som normalt.

– Hvis jeg ender opp med å bestemme meg, så skal jeg ikke angre på at jeg har sittet på rumpa, sier Tufte.

Oscar S. Helvig, Olaf Tufte, Martin Helseth og Erik Solbakken møtes på Årungen for å trene. Bildet er tatt før VM i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Møter de andre på Årungen

Veteranen er derfor med til Årungen når gårdsduoen møter Martin Helseth og Erik Solbakken for å ro tre til fire ganger i uka.

– Vi forsøker å kjøre forholdsvis bra struktur. Det er det viktigste. Vi har nettopp vært inne med ti dager med våronn, som er mye jobb, så da er ikke antall økter helt oppe og går, men vi kjører én til to økter daglig. Er det én god, så er det en god økt. Vi er ikke så dårlig trent, sier Tufte.

Med store deler av døgnet sammen, både på trening, på jobb og privat kan det bli nok for alle og enhver, også to landslagsroere.

– Det er stor takhøyde. Også har han en egen bule i førsteetasjen. Så når vi er en familie på fire på godt vondt, og det går en kule varmt, så tror jeg han synes det er greit at han kan trekke seg unna, sier Tufte.

Les også OL-håp fra Ålesund i karantene i foreldrenes kjellerleilighet

Helvig håper han får bo hos familien Tufte, som i tillegg til Olaf består av hans kone Aina, og barna Mie (13) og Herman (9), til ting kommer tilbake til normalen.

– Olaf er veldig flink på trening, og jeg er lærer mye sammen med ham og av å være rundt ham. Det er en grunn til at han har vært så god, og er så god. Han gjør mye riktig. Så jeg vil lære så mye jeg kan før han en dag gir seg. Så jeg ser for meg at jeg blir boende, sier Helvig.

– Han er hjertelig velkommen, så lenge han står opp om morgenen og innlemmer seg til frokost. Nei, da, han er så snill. Han går veldig fint sammen med oss, sier Tufte.