Da det norske langrennslandslaget landet på flyplassen like utenfor Ruka onsdag formiddag, dukket ikke bagasjen opp.

Langrennssjef Espen Bjervig opplyser at det norske reisefølget består av 41 personer.

– Bare to bager kom fram. Men den siste beskjeden vi har fått er at resten av bagasjen skal komme i 18–19-tiden i kveld, sier Bjervig.

– Litt stress

Ski og staver er imidlertid med i traileren som kjørte til Ruka. Det er alt av treningstøy som ikke er på plass i Finland.

– Det er jo alltid litt stress når bagasjen ikke kommer som planlagt. Men denne gjengen er vant til å reise mye, og det er godt humør. Foreløpig tar vi dette med stoisk ro, sier Espen Bjervig.

Morten Antonsen / Adresseavisen

Ifølge den svenske avisen Expressen var det noe frustrasjon å spore hos nordmennene på flyplassen. Alle måtte fylle ut papirer på den manglende bagasjen.

Landslagstreneren for kvinnene, Ole Morten Iversen, avdramatiserer situasjonen. Enn så lenge.

– Det er litt spesielt at bortimot all bagasje ikke kom hit. Men jeg har hørt at den er på en annen flyplass, og kommer hit med buss i løpet av kvelden, sier Iversen.

Terje Pedersen, NTB Scanpix

– Ingen praktisk betydning

Enkelte av de norske langrennskvinnene skal ta seg en løpetur i kveld, mens andre vurderer å ta seg en skitur når alt av utstyr er på plass.

– Det har ingen praktisk betydning for oppladningen vår. Det blir kanskje en lettere dag treningsmessig enn vi hadde planlagt, men det er kanskje like greit. Men bagasjen bør være på plass i morgen, sier Ole Morten Iversen.

Langrennssjef Bjervig forteller at de norske langrennsherrene planlegger å ta seg en skitur når bagasjen forhåpentligvis dukker opp i kveld.