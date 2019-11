Mourinho gjorde nådeløst trekk. Da løsnet det for Tottenham.

Tottenham – Olympiakos 4–2

Det ble en dramatisk hjemmedebut for Mourinho. Etter bare 19 minutter lå Tottenham under 0–2, og spillet hang overhodet ikke sammen.

Olympiakos fikk lov til å herje i Nord-London, og det kunne ikke vertenes nye manager finne seg i. I det 29. minutt satte Mourinho innpå Christian Eriksen på midtbanen, og det skulle senere i kampen gjøre underverker.

Dansken bidro til mer kreativitet, og han var også mannen som slo frisparket Harry Kane headet inn til 4–2 etter 77 minutter. I mellomtiden hadde Dele Alli, Kane og Serge Aurier hentet opp 0–2 til 3–2-ledelse.

– Vi startet på en måte som var langt unna å være bra nok. I pausen sa vi at det ikke var mulig å spille dårligere, sa Dele Alli til BT Sport.

– Vi lå under, og da bestemte manageren seg for å få innpå en mer offensiv spiller. Det kunne ha vært hvem som helst av oss, men heldigvis fungerte byttet, la han til.

Med tirsdagens seier er Tottenham videre til åttedelsfinale i Champions League. Forrige sesongs tapende finalist står med ti poeng etter fem av seks gruppekamper. Bayern München var allerede videre med full pott før tyskerne banket Røde Stjerne 6–0 i Serbia.

I den kampen gjorde Robert Lewandowski hele fire mål. Med det føk han forbi Erling Braut Haaland og tok over rollen som Champions Leagues toppscorer. Polakken er nå tre scoringer foran jærbuen, som onsdag kan slå tilbake når Salzburg møter Genk.

Matt Dunham, AP / NTB scanpix

Slett forsvarsspill

Mourinho innledet i helgen Spurs-karrieren med 3–2-seier borte mot West Ham, men tirsdag fikk han raskt bange anelser. Der de fleste trodde at vertene skulle feste grepet, var det i stedet Olympiakos som åpnet klart best. Tottenham slapp unna med Giorgos Masouras’ skremmeskudd etter fire minutter, men like etter kom lærepengen.

Danny Rose så ut til å ha kontroll på en lang ball, men dempet den helt feil. Det ga Youssef El-Arabi muligheten til å dra seg innover i banen og skyte fra langt hold. Det ikke altfor harde skuddet gikk til side for Paulo Gazzaniga i Tottenham-buret.

Baklengsmålet ble ingen vekker for Mourinhos nye lag. Særlig i forsvarsspillet fortsatte Spurs å vise tydelige svakheter, og offensivt var det i tillegg mye slurv. Det var derfor ingenting å si på at Olympiakos doblet ledelsen etter snaut 20 minutter.

På et lavt slått hjørnespark flikket Guilherme ballen elegant videre i feltet, og ved bakerste stolpe kunne midtstopper Rúben Semedo enkelt score fra kloss hold.

Andrew Couldridge, Reuters / NTB scanpix

Nådeløse Mourinho

På sidelinjen gjorde Mourinho det han kunne for å oppildne egne spillere. Portugiseren har aldri vært redd for å ta tøffe avgjørelser, og det viste han igjen med et taktisk bytte etter bare 29 minutters spill.

Eric Dier, den mest defensive spilleren på Tottenhams midtbane, ble ofret til fordel for Christian Eriksen. Det var et åpenbart tegn fra Mourinho om at han ville ha mer kreativitet på banen.

Eddie Keogh, Reuters / NTB scanpix

Tottenham var på vei til pause uten å ha gjort noe som helst nevneverdig, men ett minutt på overtid utnyttet de en kjempebrøler fra Yassine Meriah. Midtstopperen skjøt hull i luften i et forsøk på å klarere, og dermed kunne Dele Alli lett sette inn 1–2-reduseringen.

Fem minutter etter sidebytte gjorde Harry Kane 2–2 på en glitrende ball fra Lucas Moura. Det kom etter et kjapt innkast. TV-bildene viste hvordan Mourinho takket en våken ballgutt ved å gi ham en skikkelig klem.

Nå var det duket for et realt sceneskifte i Tottenhams storstue. Olympiakos var ikke i nærheten av å kopiere det de var så gode på i første omgang, mens hjemmelaget viste helt andre takter.

I det 73. minutt slo Serge Aurier til på halvspretten og så ballen fyke inn til 3–2 i lengste hjørne. Ivorianeren scoret på en stuss fra Son Heung-min. Kort tid senere sikret Kane seieren med sitt hodestøt.

Omar Elabdellaoui spilte på høyrebacken for Olympiakos tirsdag. Den norske landslagsspilleren bar kapteinsbindet for gjestene fra Hellas.