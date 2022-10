Klopp-uttalelser setter fyr på Fotball-England: – En stor splittelse

MANCHESTER (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp (55) har helt bensin på en allerede betent debatt om økonomisk ulikhet foran storkampen mot Erling Braut Haalands Manchester City.

FRUSTRERT: Tyske Jürgen Klopp mener forskjellene er store mellom klubbene i Premier League.

– Det er en stor splittelse i engelsk fotball om dette temaet for øyeblikket, sier Daily Mails fotballjournalist Jack Gaughan til VG.

Foran søndagens mestermøte på Anfield, hevder Klopp at Liverpool ikke kan kjempe med Manchester City på grunn av deres styrtrike eiere fra De forente arabiske emirater. Før runden lå Manchester City på 2. plass - 13 poeng foran Liverpool på 10. plass.

– Ingen kan konkurrere med City. Du har verdens beste lag og så putter du inn den beste spissen på markedet. Uansett hva det koster, så gjør du det. Jeg vet at City ikke vil like det (at jeg sier det), ingen vil like det, men du stiller spørsmålet. Vi kan ikke oppføre oss som dem. Det er ikke mulig, uttalte Klopp fredag.

Mens City har vunnet serien fire av de fem siste sesongene, vant rødtrøyene fra Merseyside Premier League i 2020. Klopps mannskap har også vært i tre Champions League-finaler siden 2018.

Ifølge engelske Gaughan roper flere i Storbritannia på et uavhengig organ som kan håndheve idrettens økonomiske spilleregler på en bedre måte enn Det internasjonale fotballforbundets (UEFA) «Financial Fair Play»-system og Premier League, som er en organisasjon bestående av klubbene selv.

– Sannheten er denne: I Premier League brukes det astronomiske summer med penger, noe en spiller nylig betegnet overfor meg som en «uforståelig galskap». Det er et stort problem. Det er også en åpenbar skepsis til pengene som kommer fra bestemte deler av verden, noe som har vært normalt her i mange år. Det er en frykt for at Newcastle vil kopiere Manchester Citys suksess, sier Gaughan.

Newcastle ble i fjor kjøpt opp av Saudi-Arabias investeringsfond og ble umiddelbart ansett som verdens rikeste klubb.

Klopp ble ansatt som Liverpool-manager i oktober 2015. Året etterpå ankom trenerkollega Pep Guardiola (51) Manchester City. Siden den gang har begge klubbene satt av milliarder av kroner til spillerkjøp.

Ifølge tjenesten Transfermarkt har Haalands nye arbeidsgiver brukt klart mest i perioden 2016 til 2022 – med Chelsea øverst av samtlige i Europa. London-klubben var eid av russiske Roman Abramovitsj før amerikanske Todd Boehly (49) kjøpte blåtrøyene i vår.

Ifølge oversikten til Transfermarkt har Manchester City brukt cirka 12,5 milliarder kroner på nye spillere de siste syv årene. Til sammenligning står Klopps Liverpool oppført med utgifter på rundt 7,3 milliarder kroner. Motregnet spillersalgene i samme periode skal Citys nettoutgifter være nærmere 6,7 milliarder, mens Liverpool er oppgitt med i overkant av 2,3 milliarder i tap.

– Det er tre klubber i Fotball-Verden som kan gjøre hva de vil finansielt. Det er lovlig, og de vil si «ja, men ...». Men det er fakta. Vi må se på at vi trenger å hente et talent – og så konkurrere med dem. Dere burde alle vite at det ikke er mulig å jobbe mot det, sier Klopp med henvisning til City, Paris Saint-Germain og Newcastle.

Klubbene har økonomisk støtte fra henholdsvis Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, Qatar og nevnte Saudi-Arabia. Liverpool er eid av det amerikanske selskapet Fenway Sports Group.

– Noen vil se på Klopps uttalelser som bitterhet eller noe annet, men hva forventer de? Det er på tide at folk som er i fotballen begynner å snakke om det som er et stort problem for sporten, skriver The Independents Miguel Delaney.

– Jeg syns det blir komisk, sier derimot Ole Fuglestad til VG og ler.

Han er talsmann for Manchester Citys norske supporterklubb.

– Det er bare noen få måneder siden den samme Klopp skrøt over at han hadde de beste spillerne i mange ulike posisjoner. Så det blir komisk å høre ham nå. De er veldig, veldig glad i å snakke om nettokostnader. Men Liverpools eiere er «skamrike».

– Hvordan opplever du, som supporter, at det stilles kritiske spørsmål om Citys eiere og økonomi?

– Jeg syns det blir mer og mer komisk. Det var ingen som brydde seg da City var i bunnen om hvor pengene kom fra. Hvor mange lag i Premier League har rene penger? At Liverpools eiere velger å bruke pengene sine på andre ting, er ikke City sin feil. Klopp bør heller stille spørsmål til Liverpools eiere om hvorfor de ikke har ambisjoner.

Ifølge Fuglestad er det vanlig at motstandere og medier problematiserer Manchester Citys klubbdrift foran storkamper. Hans motstykke i Liverpools norske supporterklubb er derimot enig med Klopp.

– Det er helt opplagt at Liverpool, og heller ingen andre lag, kan konkurrere med ressursene til de som har ubegrenset med penger å bruke på spillerkjøp og lønninger, sier Pål Christian Møller til VG.

Han var med på å grunnlegge supporterklubben i Norge i 1980.

– Det er ikke konkurranse på like vilkår. Det har det kanskje aldri vært i fotballen, men nå er det ekstremt. Liverpool har ikke mer rett til å klage enn andre lag, det er andre som har mye dårligere råd, men det er ekstremt hvordan det er blitt med at noen bare kan kjøpe et lag og pøse inn penger. Du ser det på Chelsea og Newcastle. Jeg syns det tar mye av sjarmen bort fra fotballen, mener Møller.

– Den økonomiske forskjellen gjør det bare mye mer imponerende at Liverpool har klart å være jevne med Manchester City de siste årene. Det er ingen av de tre lagene som Klopp nevner som har vært i nærheten av tre Champions League-finaler siden 2018, som Liverpool har vært i.

– Hvorfor sier Klopp disse tingene nå, tror du?

– Det er sikkert for å tone ned forventningene til kampen mot City. Jeg tror det er taktisk. For vi har hatt en veldig trøblete sesong.

I 2018 omtalte VG hvordan Manchester City og Paris Saint-Germain hadde jobbet for å ikke bli felt av «Financial Fair Play». UEFA-systemet ble innført i 2011 og har som utgangspunkt at klubbenes utgifter i stor grad må samsvare med de totale inntektene.

To år senere ble City likevel utestengt fra Champions League for brudd på reglementet, før straffen ble omgjort etter en anke til Idrettens voldgiftsdomstol (CAS). Parallelt har Premier League etterforsket Manchester City siden 2018, uten at offentligheten har fått høre om en konklusjon i saken.

