Her frir Dønnum på banen – forlovet seg med landslagsspiller

Aron Dønnum (24) gikk ned på kne for Celin Bizet Ildhusøy (20) foran et fullsatt stadion i Belgia – etter at kampen ble blåst av grunnet supporterbråk.

Midt på banen, omgitt av spillere og noen fans, ble de to tidligere Vålerenga-spillerne enige om å vie livet sitt til hverandre.

Kun minutter før hadde storkampen mellom Dønnums Standard Liége og Anderlecht blitt blåst av etter at bortesupporterne hadde fyrt opp fyrverkeri og kastet bluss ut på banen.

Da ledet Standard Liége 3–1, og dette ble også det stående resultatet.

– Hvis vi hadde tapt, hadde jeg ikke gjort det. Vi skal nok gifte oss neste år. Vi har vært sammen i to år, og jeg visste at hun virkelig ønsket å gifte seg, så det var ingen risiko, sa Dønnum til Eleven Sports ifølge den belgiske avisen Het Nieuwsblad.

– Det er virkelig et øyeblikk som aldri vil bli glemt. Utrolig å kunne gjøre dette, med fansen og seieren var det den perfekte tiden å gjøre det på, la han til.

Dønnum og Bizet fikk dele gleden med hele Liège-laget som sto rundt dem i ring og hoppet av glede. Publikum lot seg også rive med og klappet og ropte.

– Å fy faen, kan man høre Bizet si i videoen.

Nicolas Raskin, Marlon Fossey og tidligere Glimt-spiller Philip Zinckernagel scoret hjemmelagets mål.

Bizet spiller til daglig for Tottenham, og hun er også en del av det norske landslaget.