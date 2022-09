Dobbel fra Thomlevold for Stavanger 3

Håvard Thomlevold scoret to av målene da Stavanger 3 vant 5-2 over Forus og Gausel 2 i 7. divisjon i fotball for menn. Stavanger 3 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp