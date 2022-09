Ekspertenes dom: Carlsens anklager kan slå tilbake mot ham selv

Magnus Carlsens anklager mot Hans Niemann kan i ytterste konsekvens slå tilbake på ham selv. Men sjakkekspert Torstein Bae tror det internasjonale sjakkforbundet FIDE uansett ikke utestenger verdensmesteren.

OFFERSPILL: Magnus Carlsen har satt i gang et baluba uten like i sjakkverden, og er nå selv under granskning.

– Han kan i prinsippet bli straffet, men det vil overraske om han får en så tøff sanksjon som en utestengelse. Det fremstår mer realistisk med kritikk, men ingen utestengelse, sier NRKs sjakkekspert til VG.

– Jeg tror i så fall han ikke tar seg så nær av den, legger han til.

Det var en liten bombe at forbundets Fair play-kommisjon torsdag offentliggjorde at de umiddelbart skal granske begge sider av «Carlsen-Niemann-gate». På den ene siden skal Niemann granskes for påstått juks – på den annen side skal Carlsen granskes for om han kan ha kommet med uriktige anklager.

Begge deler vil kunne føre til sanksjoner fra den etiske komitéen.

– Det overrasket meg at Fair Play-kommisjonen så raskt tok saken, sier Torstein Bae.

FIDEs norske visepresident Jøran Aulin-Jansson var ikke informert.

– Det virker som Fair Play-kommisjonen har tatt et eget initiativ. Det er ikke noe galt i det, sier Aulin-Jansson til VG.

Tre person er forespurt om å sitte i selve granskingspanelet, men disse navnene er foreløpig ikke kommunisert. Den 13 personer store Fair Play-kommisjonen skal ha et solid innslag av både jus- og sjakkompetanse.

Panelet har ingen tidsfrist for når granskningen skal være ferdig.

Konklusjonens sender til det internasjonale sjakkforbundets etikk- og disiplinærkomité. Den sto tidligere i år bak utestengelsen av Sergej Karjakin etter hans sterke støtte til Putin og Russlands krig i Ukraina.

– Det er slettes ikke sikkert hva utfallet av en slik granskning blir. Det er helt uklart, sier stormester og tidligere norsk sjakkpresident, Simen Agdestein.

Amerikanske Hans Niemann kan vente seg en tøff reaksjon om påstandene om juks blir bevist. Stormesteren Igors Raus ble i 2019 tatt med mobiltelefonen på toalettet under Strasbourg Open. Han fikk seks års utestengelse.

– Jeg er først og fremst spent på å om det skal vise seg at vi har fått juks på et så høyt nivå som dette. I så fall veldig trist for sporten, sier Jøran Aulin-Jansson.

Fakta Dramaet Carlsen-Niemann 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener Jose Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefsdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Les mer

– Jeg håper jo at de kommer til bunns i saken, selv om den er todelt. At de finner ut av hva som har skjedd og agerer der etter.

– Kan det slå tilbake på Carlsen?

– Det kan gjøre det, svarer Jøran Aulin-Jansson og mener panelet har en stor oppgave foran seg.

– Man mener å se trekkserier og statistiske analyser som underbygger at dette kan ikke Niemann ha kokt opp selv. Men dette er omtvistet. Det er skjønnsmessige vurderingen som det kan være vanskelig å felle noen på, sier Torstein Bae.

Han er spent på hva som vider skjer i saken som har skapt storm siden trakk Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup i St. Louis dagen etter nederlaget for Hans Niemann 4. september.

– Magnus har fått opinionen med seg og han risikerer ikke så veldig mye foreløpig. Mange føler at han har satt søkelyset på et viktig problem og at dette kan gjøre at man tar juksing på alvor, sier Torstein Bae.

Tidligere denne uken at Carlsen kom med direkte anklager mot Niemann.

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig», skrev nordmannen i en uttalelse.

«Progresjonen hans har vært uvanlig og gjennom kampen vår i Sinquefield Cup fikk jeg inntrykk av at han ikke engang var nervøs eller fullt ut konsentrert på kampen i en kritisk stilling, mens han med svarte brikker spilte meg ut på en måte jeg mener bare en håndfull spillere klarer», skrev Carlsen i uttalelsen.

Hele sjakkverden venter nå på hva det Fair Play-kommisjonen kommer frem til. Torstein Bae utelukker ikke helt at Magnus Carlsen – med et negativ resultat – på lang sikt kan få problemer med sine uttalelser om Hans Niemann sivilrettslig.

– Man kan kanskje se for seg at om Magnus skulle få noe formelt mot seg så kan det bli en slags brekkstang for Niemann på andre arenaer. Det har vært nevnt søksmål for injurier og falsk påstand, sier Torstein Bae.