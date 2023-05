Innbytter berget poenget for Sandnes Ulf: - Ubeskrivelig deilig følelse å score

Innbytter Jonas Brune Aune sørget for at Sandnes Ulf fikk et meget viktig poeng mot Kristiansund. Det etter at laget måtte spille den siste halvtimen med ti mann etter det røde kortet til Endre Osenbroch.