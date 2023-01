Viaplay øker Premier League-prisen: – Veldig skuffende

Viaplay har bestemt seg for å øke prisene for Viaplay Total-pakken med 100 kroner mer i måneden.

DYRERE: Det blir dyrere å følge med på Erling Braut Haaland fremover.

Magnus Helle, VG Journalist som jobber med alle idretter, men med ekstra interesse for fotball og tennis. Tips meg om du har en god sak.

649 kroner i måneden var prisen til Viaplay dersom du skulle ha den fulle pakken med Premier League. Nå har de økt prisen. Hvis du vil få med deg alt av engelsk fotball må du nå ut med 749 kroner i måneden.

– Dette synes jeg er veldig skuffende, sier supporterklubbens styreleder, Pål Christian Møller, til Liverpool.no.

– Prisene var høye nok fra før, så dette synes jeg er trist. Norske supportere betaler mest i Europa for å se Liverpool, og betydelig mer enn sine supportervenner i de andre nordiske landene, og det synes jeg ikke er riktig, legger han til.

– For å sikre at vi kan fortsette å tilby best mulig innhold til alle Viaplays kunder, justerer vi prisene. Dette gjelder allerede for nye kunder, mens eksisterende kunder beholder gammel pris fram til debitering etter 27. februar. I tillegg tilbyr vi en årsavtale på Viaplay Total fram til 15. mars på samme pris per måned som tidligere. Eksisterende kunder får informasjon i disse dager, og i god tid før endringen gjelder dem, skriver Fredrik Olimb i Viaplay til DinSide.

VG og Viaplay har et redaksjonelt og kommersielt samarbeid.