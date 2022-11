Ronaldo raste mot dommeren etter annullering – så skaffet han straffe og ble historisk

(Portugal - Ghana 3–2) Cristiano Ronaldo (37) var tydelig preget da han innledet sitt femte VM torsdag kveld. Men så startet jakten på nok en scoringsrekord. Det fikk frem både raseriet og ellevill gledesjubel hos ham.

HISTORISK: Cristiano Ronaldo, her etter scoring i kampen mellom Portugal og Ghana i fotball-VM torsdag kveld.

For han klarte det til slutt. Cristiano Ronaldo ble historisk torsdag kveld.

Frustrasjonen, oppgittheten og raseriet fra en annullert scoring tidligere i kampen var glemt, da dommeren etter en drøy time tildelte ham straffespark i det som endte med Portugals første mål i 3–2-seieren over Ghana.

For fra ellevemetersmerket gjorde han ingen feil.

Men la du merke til denne detaljen i feiringen?

Fakta Spillerne med mål i flest VM: Pelé (Brasil) 1958, 1962, 1966, 1970

Uwe Seeler (Tyskland) 1958, 1962, 1966, 1970

Miroslav Klose (Tyskland) 2002, 2006, 2010, 2014

Cristiano Ronaldo (Portugal): 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Lionel Messi (Argentina): 2006, 2014, 2018, 2022 Les mer

Ronaldo banket ballen i det ene hjørnet. Nærmest utagbart for Ghana-keeper Lawrence Ati Zigi.

Han jublet som besatt, vartet opp med sin sedvanlige feiring og ble omringet av lagkameratene sine.

For nå har Ronaldo scoret i fem VM på rad. Det har ingen på herresiden klart tidligere.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp mente imidlertid at portugiseren aldri skulle hatt straffe.

– Det er bare tull. Det er aldri noe straffe. Han (dommeren) har vært streng med Portugal i dag, men det skal ikke bety at dette er straffespark for det. Hvor er kontakten? spurte Torp.

Fakta VG-børsen Portugal-Ghana: PORTUGAL (4-3-3): Diogo Costa 4 João Cancelo 4

Rúben Dias 5

Danilo Pereira 4

Raphaël Guerreiro 5 Bernardo Silva 6

Rúben Neves 5

Otávio 4

(William Carvalho) 4 Bruno Fernandes 7 BB

Cristiano Ronaldo 6

João Félix 6 GHANA (5-3-2): Lawrence Ati 6 Alidu Seidu 6

Daniel Amartey 4

Alexander Djiku 4

Mohammed Salisu 5

Abdul Baba Rahman 5 Thomas Partey 6

Muhammed Kudus 6

Salis Abdul Samed 4 André Ayew 6

Iñaki Williams 4 Vurdert av: Daniel Nerli Gussiås Les mer

Nest eldste i et VM

Ifølge BBC er Ronaldo, som er 37 år og 292 dager, også den nest eldste målscoreren i et VM.

Bare Roger Milla fra Kamerun, med sine 42 år og 39 dager under VM i 1994, er bedre.

Ronaldo kan i hvert fall skryte på seg å være den eldste europeeren som har scoret i et VM og overtar den «hedersplassen» foran Gunnar Gren.

Svensken var 37 år og 236 dager da han scoret i VM i 1958.

Rørt og første kamp etter United-bråk

Det ble i det hele tatt en kamp der mye handlet om Ronaldo.

TV-bildene viste at 37-åringen var sterkt preget under nasjonalsangene før start.

Men det var også første anledning for Ronaldo å vise seg frem etter å ha stjålet overskriftene i de aller fleste medier den siste tiden.

I et intervju med TV-profilen Piers Morgan som ble publisert nylig var Ronaldo kritisk til en rekke forhold i Manchester United.

Intervjuet var så oppsiktsvekkende og preget en hel fotballverden. Det hele endte med at Ronaldo ble klubbløs for to dager siden.

PREGET FØR START: Cristiano Ronaldo lukket øynene og var tydelig rørt da nasjonalsangene ble spilt i Qatar torsdag kveld.

Raste etter annullering

Om det var den saken som spilte inn, eller andre omstendigheter er uvisst, men Ronaldo var i hvert fall på hugget fra start i kampen mot Ghana.

Før kvarteret var spilt hadde han skapt to gode målsjanser.

Den største kom likevel etter en drøy halvtime. Litt ut av intet fikk han ballen inne i Ghanas 16-meter.

Han vippet vekk en forsvarer lett med armen. Deretter snudde han seg lynraskt og bredsidet ballen i lengste hjørne.

Ronaldo jublet.

Men jubel gikk over i frustrasjon og oppgitthet da han fikk se at dommeren hadde blåst for armbruken hans.

BLE FORBANNET: Cristiano Ronaldo fikk en scoring annullert. Da reagerte han slik.

Portugiseren kunne ikke tro at avgjørelsen var sann. Han gestikulerte vilt og var tydelig rasende.

Noe NRK-ekspert Carl-Erik Torp hadde forståelse for.

– Jeg klarte ikke se det klare frisparket. Såpass må vi tåle. Hvis lista er der på alt av armbruk, så blir det mye blåsing, sa han.

Portugal hadde lenge kontroll på kampen, men så ble det likevel brått spennende.

For i det 73. minutt svarte ghaneserne og utlignet ved André Ayew.

Ett snaut kvarter før slutt roet imidlertid Atlético Madrid-spiller Joao Felix ned nervene til portugisiske fans da han var iskald alene med keeper.

Ti minutter før slutt var portugiserne nådeløse igjen.

Manchester United-eiendom Bruno Fernandes tok regien på en kontring. Han ventet til det perfekte tidspunktet å slå Rafael Leao gjennom. Leao takket og bukket, før han enkelt bredsidet inn 3–1.

Et par minutter før full tid skapte imidlertid Ghana spenning igjen. Osman Bukari reduserte da han med pannebrasken ekspederte et innlegg kontant i mål.

Og feiret slik ...

Men Ghana klarte aldri å mobilisere en ordentlig sluttspurt. Selv etter ni tilleggsminutter. Dermed endte det med en historisk Ronaldo og drømmestart på årets VM for Portugal.