Vant for første gang på seks kamper: – Vi må bli bedre enn dette

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Kristiansund 1–0) Rosenborg-spiss Dino Islamovic (27) scoret for andre gang på to kamper. Midtstopper Alexander Tettey (35) bidro til å tette igjen bak. Sammen sørget de for at Rosenborg vant for første gang siden 30. mai.

Erik Eikebrokk, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Etter flere kriseerklæringer, fem seriekamper uten seier, skader på en rekke nøkkelspillere, og en trener på oppsigelse, kunne Rosenborg endelig juble for tre poeng og seier.

– Det var fem kamper siden vi hadde vunnet, og nå er det tre kamper siden vi har tapt. Vi har holdt nullen i to hjemmekamper på rad. Det er ok, sier Hareide til VG.

Islamovic var sist på ballen etter et strålende angrep femten minutter ut i kampen. Erlend Dahl Reitan kombinerte med Carlo Holse på høyre kant. Sistnevnte vendte opp, og siktet mot Islamovic på bakerste stang. Svenskmontegrineren gjorde resten; tok ned ballen silkemykt på brystkassa, holdt Dan Peter Ulvestad unna, og banket ballen i korthjørnet med høyre fot.

– Det føles ekstremt godt. Det var glede. Men vi må bli bedre enn dette. Vi kan ikke falle så lavt som vi gjør de siste tretti minuttene. Vi falt lavere i banen, og ga fra oss initiativet og forsøkte å forsvare ledelsen. Det er farlig, og de har noen småfarlige muligheter, sier Islamovic.

RÅSTERK: Dino Islamovic ble avgjørende for RBK mot KBK. Foto: Ole Martin Wold

Tettey som midtstopper

Seieren var Alexander Tetteys første siden han re-signerte for Rosenborg etter mange år som utenlandsproff i England og Frankrike. Sist gang Tettey vant i Rosenborg-drakt, var mot Strømsgodset 12. juni i 2009. Mot «lillebror» fra sørvest, startet Tetty som midtstopper sammen med Even Hovland, og bidro til at trønderne holdt nullen.

– Jeg har spilt det litt før, så jeg legger ikke så mye i det. Jeg kan spille venstreback i Eliteserien. Det er ikke favorittposisjonen min, men det gikk greit. Jeg kan spille spiss til og med. Jeg skulle greid å score ti mål denne sesongen, sier en sprudlende Tettey i seiershumør.

– Var det vanskelig?

– Jeg var redd for at jeg skulle møte en rask spiss som skulle ta meg på farten. I dag fikk jeg beskjed av dommeren om at jeg gjorde det lett for dem, for jeg falt av hele tiden og opphevde offsiden.

På Lerkendal slet Christian Michelsens blåkledte mannskap med å spille seg til store sjanser. Laget kom faktisk ikke nærmere enn Liridon Kalludras avslutning fra åtte meter, etter Rosenborg-forsvarets slurvete klarering, og innbytter Brynjolfur Willumsons skudd fra dårlig vinkel på overtid. Dermed har Kristiansund BK fortsatt til gode å slå Rosenborg. På ni forsøk har det blitt fire Rosenborg-seire og fem uavgjort.

– Vi burde fått med oss noe i dag. Vi er fullt på høyde med Rosenborg. Vi var best i andre omgang, og på slutten var det stor forskjell på lagene. Det er synd vi ikke får det målet vi fortjente, i hvert fall ett. Det er litt stang ut, og jeg er skuffet over at vi ikke har poeng. Vi gjør en veldig god bortekamp, og det er bittert å sitte igjen med null, sier Michelsen til VG.

Bortefans

Heller ikke Rosenborg bidro til å lage festfotball på en regnvåt Lerkendal-matte. For første gang siden koronapandemien tok strupegrep på fotballen, var det tillatt med så mange som sju tusen tilskuere på Lerkendal. Det var nok ikke så mange som hadde løst billett, men det var gledelig at hundretalls bortefans hadde tatt turen fra Kristiansund for å bidra til kamp også på tribunen.

Én Islamovic-scoring og én Tettey-smultring var likevel nok for Rosenborg, som dermed kan sette strek for en fem kampers, og over én måneds lang seierstørke. Men det betyr ikke at Hareide nødvendigvis får sjelefred.

– Du får aldri indre ro som fotballtrener, vet du. Det må du søke andre steder, sier han spøkefullt til Discovery.

Og om Tettey kan få sjansen som spiss etter å ha spilt både midtstopper og midtbane...

– Sa han det at han kunne scoret ti mål som spiss? Ja, jeg hører han sier det, sier Hareide.