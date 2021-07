RBK- børsen: Dødballer knekte RBK. Magert på Adressabørsen

Her er Adressa sin dom etter at RBK møtte sine overkvinner:

RBK falt ned fra tronen i Toppserien etter to dødball-mål imot. Foto: Rune Petter Ness / Schibsted

RBK-SANDVIKEN 0–2

Brukte fredagsøkta til å drille forsvarsspill med lavt press i 1-4-4-2 og angrepsmønster mot forventet 1-5-4-1. Flyttet Blakstad fra venstre til høyre ving i en litt fri rolle for å utfordre en temposvak venstreside. Spilte seg frem til kampens første sjanse da Næss traff hodet til Dyrehauge Hansen som traff tverrligger. Resten av 1.omg ble RBK veldig lave der midtbaneleddet havnet nesten i fanget på det bakre leddet. Vant tidvis ball til å kontre, men var enten for upresise med første pasning etter brudd eller hadde for lang vei opp. Gjestene med klart ball-innehav, men RBK slapp ikke til de store sjansene. I 2.omg ble det Bergens-vær med litt regn-påfyll, men det var RBK som kom ut med økt vilje til å styre spillet.

Flere samtidige bevegelser fremover og færre touch ga mer rytme. Gjestens trener svarte med å få full klaff da han satte inn sin joker i target spiss Brochmann rett før en corner. Og fikk 0-1 på en velplassert heade. Hvem skulle markere henne? RBK svarte med et dobbeltbytte i det 77.min og flyttet Blakstad inn som spiss sammen med Utland for å legge mer trykk på stopperne. Fikk ikke skapt sjanser ut av det. Nok en dødball, denne gang etter innkast ble kamp-avgjørende. Ingrid Spor så et åpent kryss som RBK keeper ikke var i stand til å stoppe. Dermed stoppet også RBKs ubeseirede rekke.

Fakta RBK-Sandviken 0–2 Dagens Ivers: Ina Vårhus Målsjanser 1-2 Koteng Arena 9.serierunde 280 tilskuere Dommer: Ingvild Langnes Aarland Mål:0-1 Maria Brochmann 66.min), 0-2 Ingrid Marie Karlsen Spor (85.min) Gule kort: RBK: Ina Vårhus. Sandviken: Ingrid Spor Les mer

Rosenborg (1-4-2-3-1)

Maria Rulyte Ruglie, Mali Lilleås Næss,,Kristine Bjørdal Leine,, Ina Vårhus Maria Olsvik,Elin Sørum ,Emilie Joramo,Sara Dyrehauge Hansen,( Synne Brønstad 77.min) Julie Blakstad, Lisa Marie Karlseng,Sara Kanutte Fornes (Emile Lein 77.min)

Sandviken (1-5-4-1)

Sandra Stavenes, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Martine Østenstad, Marit Bratberg Lund, Vilde Hasund, Ingrid Marie Karlsen Spord, Lisa Fjeldstad Naalsund, Ingrid Ryland, Elisabeth Terland, Kennya Kinda Esther Cordner,

Rosenborg:

Maria Rulyte Ruglie- 2

Ble for kort og var feilplassert ved 0-2. Usikker med ball i bena under press i begge omganger. Ujevn timing i felt. Bokset ut frispark og innlegg.

Mali Lilleås Næss -4

Strøkent innlegg til Dyrehauge. Lå godt posisjonert ved vendingsspill. Kom opp og frem til noen innlegg i 2.omgang, men fant ikke en med sort og hvit trøye da.

Kristine Bjørdal Leine -3

Klarerte langt under press. Torde ikke ta med ball fremover. Virket usikker da gjestene presset høyt.

Ina Vårhus -5

Best i bakre ledd. Ryddet opp i lufta. Blokkerte langs bakken. Slo noen gode pasninger opp og gjennom ledd i 2.omg.

Maria Olsvik -3

Begynte bra. Brøt foran. Ble utfordret på sin side. Fikk en del innlegg fra sin side. Skummel tversoverpasning ved egen 16 meter i 2.omg.

Elin Sørum -5

Best på midten. Godt tilslag på ball, men fant ikke mange valg foran seg i 1.omg. Pådro seg noen frispark imot. Noen skapende chip-pasninger i 2.omg.

Emilie Joramo -4

Løp mye og blokkerte skudd. Prøvde å tre gjennom ledd, men det var trangt.

Sara Dyrehauge Hansen-3

God heade som traff tverrligger. For upresis i pasningsspillet og ble ikke skapende nok i tier-rollen.

Julie Blakstad-4

Kvikk som ballvinner. Tok initiativ til bakrom, men ble ikke alltid sett. Trikset seg tidvis forbi, men var det riktig å flytte henne fra sin beste posisjon?

Lisa Marie Karlseng -2

Trange kår. Tett markert. Skapte lite.

Sara Kanutte Fornes -2

Kom sjeldent rettvendt i 1.omg. Skapte lite fra sin venstreving posisjon. Forsøkte et brassespark i 2.omg.

Emile Lein 13.min for Sara Dyrehauge Hansen

Synne Amdahl Brønstad 13.min for Sara Kanutte Fornes

VURDERT AV TOR ASLE KLEVELAND