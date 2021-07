Suksesstreneren stilte krav for å bli i RBK. Nå er han og klubben enige

Steinar Lein har hatt eventyrlig suksess som trener for RBK-damene. Nå er han og klubben enige om en ny kontrakt.

Steinar Leins RBK har tapt én seriekamp på halvannen sesong. Nå fortsetter han i klubben. Foto: Richard Sagen / Schibsted

Den nåværende avtalen går ut etter årets sesong, men i løpet av kort tid er en ny kontrakt på plass.

Det bekrefter styreleder i Rosenborg BK Kvinner, Ørjan Engen, overfor Adresseavisen.

- Vi er enige med treneren. Det er bare det at vi ikke har signert kontrakten ennå på grunn av ferieavvikling. Vi er enige om betingelsene og alt sånt. Vi regner med å ha det klart i løpet av denne uken, sier Engen.

Partene er enige om en ny treårsavtale.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er blitt enige, og at vi er litt ferdig med det slik at vi kan se lenger fremover, sier Lein selv.

– Ekstremt krevende

Adresseavisen skrev for tre uker siden at Lein ønsket å bli værende, men at han stilte krav til klubben.

- Jeg har jo et sterkt ønske om det om å forlenge kontrakten, og vil gjerne være her i mange år. Jeg har satt i gang et prosjekt som er veldig spennende å være med på, og ønsker å dra dette så langt som jeg klarer. Samtidig er det ekstremt krevende å stå i en slik jobb, det er veldig mye arbeid. Vi er et godt trenerteam, men vi er ikke like godt bemannet som for eksempel RBK herrer, sa han.

For få dager siden ga Lein indikasjoner på at noe var i gjære.

- Vi er i god dialog der. Det er positivt, det nærmer seg, sa han.

Nå er det altså i orden.

– Jeg hadde et sterkt ønske om å fortsette det vi har startet på. Det har vært en prosess som begynte i mars 2020, så det har tatt ganske lang tid. Nå er jeg veldig glad for at vi har fått landet det, sier Lein.

Én av fordelene, uttrykker han, er større forutsigbarhet også for spillerne.

– Vi har en del spillere der kontraktene går ut, og det er lettere for meg å snakke med dem om en forlengelse når jeg vet at jeg skal være med videre. Da vet de hva de har å forholde seg til, og prosessene blir enklere, sier han.

– Vi har en plan

Styreleder Engen uttrykker grei tilfredshet med å sikre seg Lein også videre.

- Jeg er kjempefornøyd. Som Steinar sa selv, har vi et av de beste sportslige apparatene i Toppserien. Men han ønsket enda mer, og vi har en plan for å få enda større ressurser. Men vi må ta steg for steg. Alle kostnader øker, og vi må ha tungen rett i munnen. Vi kan ikke påta oss mer enn vi klarer å løfte, sier styrelederen.

Som mandag også kunne glede seg over å ha fått på plass en sportslig administrativ leder, etter at Lyn Damers sportslige leder Jan Henrik Øydne ble ansatt.

Trener Lein har tatt seg noen dager fri, slik også resten av laget har siden det er en stund til neste kamp.

– Det gjør godt. Jeg skal prøve å koble av mest mulig. Det blir en travel, men veldig spennende høst for oss, sier han.