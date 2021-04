Nei til skiflyging for kvinner: – Blir rett og slett motarbeidet

Hoppjentene får ikke delta i skiflygingsbakken den kommende sesongen.

SKUFFET: Maren Lundby la lørdag kveld dette ut i sosiale medier. Foto: INSTAGRAM

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er veldig skuffet så klart. Det er faktisk ikke til å tro. Vi får stadig høre at vi ikke er attraktive nok til å ha like rammebetingelser som herrene. Det er dessverre vanskelig å få til når vi ikke får vise oss fra vår beste side. Man blir rett og slett motarbeidet, skriver Lundby i en tekstmelding til VG.

Dagbladet omtalte saken først.

Lundby har tidligere hatt en klar stemme i debatten om at kvinner skal få slippe til i skiflygingsbakken. Nå er det imidlertid utelukket. Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, forteller til VG at ni nasjoner stemte mot, mens syv nasjoner stemte for.

– Det er ikke tvil om det var et skuffende resultat i avstemningen i forhold til hva vi hadde ambisjoner om. Vi legger ikke skjul på det, men prosessen var ryddig og god. Vi fikk lagt fram våre argumenter og svare på andres motargumenter hele tiden. Det er ikke prosessen jeg kan sette fingeren på, men utfallet, sier Bråthen til VG.

Han mener at de fikk overraskende støtte fra noen nasjoner, men også noe overraskende motstand hos andre.

– Det er overraskende at av de store hoppnasjonene, så føler vi at vi er den eneste som føler dette er på høy tid.

– Hva går motargumentene ut på?

– Argumentene går hovedsaklig på at de ikke er klare ennå. Noe mer får de nesten svare for selv. Vårt argument er at jentene trenger det, og sporten trenger det. Det vil øke verdien betydelig. Vi har troen på det kommersielle verdien det vil tilføre sporten.

Han forteller at han kjenner på noe av den samme skuffelsen som Lundby føler på. Samtidig har han stor forståelse for at det kan føles ekstra tungt for den norske hopperen.

– Vi har gjort så godt vi har kunnet, men så har vi ikke lykkes. Det er liten tvil om at Maren har tatt den tydeligste rollen i kvinnenes sak. Maren er den jenta som har betydd mest for kvinnenes hoppsport, og de som mener noe annet vil jeg ikke en gang diskutere med, sier sportssjefen.

Lundby er meget overrasket over at flere av de store nasjonene stemte nei til forslaget.

– Jeg har snakket med utøvere fra både Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan som har sagt til meg at de vil hoppe. Da jeg snakket med en av de slovenske jentene i dag, visste hun ikke engang at Slovenia hadde stemt nei. Det sier litt om kommunikasjonen der ute. Jeg tror lederne må ønske å lytte litt mer til utøverne også, samtidig som at utøverne må være flinke til å informere lederne sine om hva de ønsker. Da tror jeg avstemningen hadde sett annerledes ut. Jeg skulle ønsket litt mer engasjement for å få ting til, forteller Lundby videre.

Bråthen er imidlertid optimistisk for at de kvinnelige hopperne skal få hoppe i skiflygingsbakken i 2023.

– Jeg er ganske sikker på at det i 2023, så ser vi dem i skiflyging for første gang. Midt opp i alt dette, ble det lagt frem tidenes beste kalender for kvinnene. Og menn for øvrig. Det går mot det beste kalenderåret i historien, og det har vært et særlig løft hos kvinnene. Dermed er vi nok enda mer rystet inn mot 2023.

Les også Tidenes norske medaljefangst i VM