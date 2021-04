Mourinho svarte på Pogba-refs etter firemålsmatch mot Everton

(Everton-Tottenham 2–2) Premier League-toppscorer Harry Kane (27) reddet ett Tottenham-poeng med seriemål 20 og 21 for sesongen – i et oppgjør Everton-innbytter Joshua King (29) var uhyre nær ved å avgjøre helt på tampen.

NY SMELL i CL-KAMPEN: José Mourinho så Sergio Reguilón og resten av laget hans tape på Goodison Park. Foto: Clive Brunskill, PA

2–2-resultatet betyr at Tottenham er fem poeng bak West Ham, som ligger på den Champions League-kvalifiserende 4.-plassen. London-klubben til Mourinho har i tillegg én kamp mer spilt. Nå får portugiseren ny kritikk for måten både han og laget fremstår på.

– Det ser ut som ingenting betyr noe. Det er mangel på motivasjon, kvalitet og spilleglede. De har ingenting når de går fremover. Se på kroppsspråket. Det er fryktelig, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

– Se på ansiktet til Mourinho. Det er uttrykksløst. Det er som om lyset er skrudd av. Hvor er kamplysten til Tottenham? Jeg ser den ikke, sier engelskmannen.

Situasjonen blir ikke bedre av at Kane måtte ut på overtid etter et stygt overtråkk.

– Jeg er også bekymret, men jeg tror det er for tidlig å si noe. At han gikk av kampen med to minutter igjen, betyr åpenbart at han følte noe. Men jeg må være optimistisk og håpe at han blir fort frisk, sier Mourinho i et intervju vist på TV 2.

Konfrontert med Pogba-refs

Tidligere fredag ble det publisert et intervju hvor Paul Pogba (28) kritiserte Mourinho for tiden de delte i Manchester United. Franskmannen mener Ole Gunnar Solskjær (48) er annerledes enn portugiseren, blant annet på den måten at «han ville aldri gått mot spillerne».

– En gang hadde jeg et bra forhold til Mourinho. Den neste dagen visste jeg ikke hva som hadde skjedd, har Pogba sagt til Sky Sports.

– Jeg kunne brydd meg mindre om hva Pogba sier, responderer Mourinho etter oppgjøret på Goodison Park.

Kane-dobbel

Det startet derimot brukbart for Tottenham, da Kane utnyttet en svak involvering fra Everton-stopper Michael Keane etter 27 minutter. Spurs-spissen tok et touch og banket gjestene i ledelsen på det neste.

Med fulltrefferen har Kane scoret 20 eller flere mål i fem sesonger på rad i Premier League.

Men som det har gått mange ganger tidligere denne sesongen, skulle ikke ledelsen vare særlig lenge. I stedet klønet Sergio Reguilón det til ved å gå altfor hardt i ryggen på James Rodríguez. Everton fikk et korrekt idømt straffespark av dommer Michael Oliver som Gylfi Sigurdsson plasserte i mål.

– Jeg syns det var en god kamp med to lag som forsøkte å vinne. Det er nok et rettferdig resultat, sier Mourinho, som ikke virket å være enig i at Everton fortjente straffe da Reguilon felte Rodriguez - uten at noen av hans egne spillere så ut til å klage på avgjørelsen under kampen.

UTLIGNET: Gylfi Sigurdsson setter her inn 1–1 fra straffemerket. Foto: PETER POWELL

Drømmebytte

Richarlison og James Rodríguez hadde i tillegg store muligheter til å score flere mål for Everton i første omgang, men avslutningene var ikke gode nok til å overliste Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Etter 61 minutter tok Everton-manager Carlo Ancelotti et grep. Ut gikk vingback Alex Iwobi. Inn kom den 32 år gamle veteranen Séamus Coleman. Iren overtok kapteinsbindet fra Lucas Digne, før han minuttet senere satte fart langs høyresiden.

Etter en kjapp vegg med Richarlison, fant Coleman islandske Sigurdsson med et hardt slått innlegg. Det ekspederte Sigurdsson videre i mål på utsøkt vis.

King nære

Bare syv minutter senere rotet imidlertid Keane det til igjen defensivt for blåtrøyene, noe Kane nok en gang utnyttet på samme nådeløse vis.

– Det er nydelige avslutninger, sier Mourinho.

I det 81. spilleminuttet fikk King sjanse fra benken. Nordmannen gikk kort tid senere på et glitrende løp og ble spilt alene med Lloris av Rodriguez, men avslutningen gikk rett på den franske sisteskansen.

– Jeg syns ikke det er en god avslutning. Han kunne gått for den nærmeste stolpen. Jeg tror han har nok tid til å tenke der, sier Morley.

– Jeg tror ikke det. Han rekker ikke å sikte til høyre eller venstre, mener ekspertkollega Erik Huseklepp.

Etter uavgjortkampen ligger Everton på 8. plass. Blåtrøyene har seks poeng opp til West Ham på 4. plass - med syv serierunder igjen.

TOK LEDELSEN: Harry Kane satte inn 1–0 for Tottenham før halvtimen var spilt. Foto: Clive Brunskill, PA

Lagene

Slik startet Everton (3–5–2): Jordan Pickford – Ben Godfrey, Michael Keane, Mason Holgate – Alex Iwobi, Allan Marques, Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne – James Rodríguez, Richarlison de Andrade.

Slik startet Tottenham (3–5–2): Hugo Lloris – Toby Alderweireld, Eric Dier, Joseph Rodon – Serge Aurier, Moussa Sissoko, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy Ndombele, Sergio Reguilon – Harry Kane, Son Heung-min.