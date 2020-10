Sander Berge scoret på Anfield. Så slo Liverpool tilbake

Den regjerende seriemesteren vant igjen etter to kamper uten seier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sander Berge sendte Sheffield United i ledelsen på Anfield, men det holdt ikke til poeng. Foto: STU FORSTER / X01348

Liverpool - Sheffield United 2–1

Liverpool var ikke til å kjenne igjen etter Sander Berges tidlige straffescoring, men storklubben hevet seg og snudde til 2-1-seier hjemme mot Sheffield United.

Det var scoringene til Roberto Firmino og Diogo Jota som reddet Liverpools kruttsterke Anfield-rekke. I egen storstue har de regjerende Premier League-mesterne gått hele 62 seriekamper uten tap.

– Jeg er så skuffet som man kan bli. Jeg synes vi har gjort mange gode prestasjoner uten å få uttelling. Dette var trolig vår beste kamp for sesongen. Det føles ut som vi er veldig nær, men likevel langt unna, sa Berge ifølge BBC.

Diego Jota (nest til høyre) avgjorde mot Sheffield United. Foto: Stu Forster / Pool Getty Images

Avgjørelsen falt da Jota med pannebrasken stanget Sadio Manés innlegg forbi Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale etter 64 minutter. Kort tid før pause hadde Firmino utlignet på en keeperretur. På tampen lobbet Mohamed Salah en ball i stolpen.

Berge sendte gjestene i føringen etter et snaut kvarter. Asker-gutten var overraskende for mange Sheffield Uniteds utpekte straffeskytter. Tilbake fra skade kastet Liverpool-keeper Alisson seg til feil side.

Straffesituasjonen kom etter at Fabinho tråkket på foten til Oli McBurnie. Mike Dean dømte først frispark, men en videosjekk viste at fellingen skjedde på 16-metersstreken.

Les også Uavgjort i storkampen – denne situasjonen skaper reaksjoner: – Riv ruskende feil

Sander Berge sendte Alisson feil vei. Foto: MICHAEL STEELE / X01348

Likt med rivalen

Liverpool var svært rufsete etter Berge-målet, men i 2. omgang viste vertene langt bedre takter. Sheffield United ble presset mer tilbake, og til slutt greide ikke forrige sesongs overraskelseslag å holde tritt.

Med seieren er Liverpool tilbake på vinnersporet i Premier League. Før lørdagens oppgjør hadde rødtrøyene tapt 2-7 for Aston Villa og spilt 2-2 mot byrival Everton. Sistnevnte topper tabellen med 13 poeng foran Liverpool på målforskjell.

Sheffield United er fortsatt uten seier etter seks kamper. Berges lag står med kun ett poeng.

Les også Nydelig Haaland-scoring mot erkerivalen: – Kunst

Yppet seg

I åpningsminuttene tydet det meste på at Sheffield United sto foran en tung kveld på Anfield. Med kort tids mellomrom ble to Liverpool-baller så vidt slått unna til corner. Men kampbildet skulle endre seg helt etter Berges straffescoring.

Som om en bryter var slått på, tok gjestene tak og styrte det meste i et langt strekk. Etter 21 minutter kom McBurnie seg løs på venstrekanten og skjøt ballen til side for lengste stolpe. Like etter tvang Ben Osborn frem en god utboksing fra Alisson.

Offensivt lugget det veldig for Liverpool, men fire minutter før pause kom angrepet som kjennetegner Jürgen Klopps suksesslag. Henderson la inn, og umarkert kunne Mané sette hodet på ballen. Ramsdale sto i veien, men på returen kunne Firmino enkelt gjøre 1-1.

Etter sidebytte ble Sheffield United hardt presset, men kom sporadisk til farlige situasjoner som gjestene kunne fått mer ut av. Nå venter to knalltøffe kamper mot Manchester City (h) og Chelsea (b) for Sander Berge og hans lagkamerater.

Liverpool møter neste helg formsterke West Ham på Anfield.

(©NTB)