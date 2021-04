DIREKTE: Tottenham leder mot Manchester United

Så er det kok i Tottenham-feltet. Cavani forsøker å komme på et innlegg, men Rodon holder ham unna. Cavani er irritert på Rodon, er bortpå stopperen og får kort som straff.

Vakkert kombinasjonsspill! Kane slår direkte gjennom til Lucas Moura som slår på tvers til Son på venstre i feltet. Han bredsider ballen forbi Henderson. Spurs er foran like etter at de trodde de lå under.

Mål for Tottenham Hotspur!

Son kommer i fart på venstre, driver inn i United-feltet, men får to mann på seg og finner ingen åpning.

Målet annulleres. Frispark til Tottenham for McTominays forseelse.

Kavanagh skal ut på sidelinja for å ta en kikk på skjermen.

United scorer rett etter at Son gikk i bakken etter å ha fått et klaps i ansiktet av McTominay. Pogba stikker lekker gjennom til Cavani som setter ballen mellom bena på Lloris. Men scoringen skal sjekkes.

33′ DEL