Det spesielle møtet med legenden var bare begynnelsen. Nå kan Hovland vinne en av sportens største turneringer.

Viktor Hovland (23) skal spille The Masters denne uken. Der er det ikke utenkelig at den norske golfproffen finner på det helt store.

Viktor Hovland har kjempet oppe blant topp 15 i nesten alle turneringene han har spilt det siste året. Han hadde en liten formdupp i mars, men har alle muligheter til å levere i The Masters. Foto: Reinhold Matay / USA TODAY Sports

Kort om saken:

Viktor Hovland (rangert som nummer 14 i verden) spiller Masters Tournament fra torsdag

Turneringen er en av golfsportens fire største og spilles i Georgia i USA

The Masters kan følges på Eurosport Norge fra 21.00 torsdag kveld

I 2019 vant Tiger Woods The Masters. Det var femte gang han vant en av golfsportens aller største turneringer. Som tradisjonen tilsier, ble han kledd i en grønn jakke, slik vinneren av turneringen blir hvert år. Den høytidelige seremonien fant sted etter et TV-intervju inne i Butler Cabin på Augusta National Golf Club i sørøst-USA.

Men Woods var ikke den eneste golfspilleren som ble intervjuet under sendingen fra Butler Cabin. Ved siden av ham satt en 21 år gammel Viktor Hovland. Nordmannen fikk æren av å bli invitert med på TV-intervjuet som følge av at han ble den beste amatørspilleren med en 32. plass i turneringen.

– Jeg kan ikke være mye lykkeligere enn jeg er nå, sa Hovland ydmykt, før han tilføyde:

– Nå er det tilbake på skolen i morgen for å jobbe videre.

Hovland hadde nådd en milepæl, men det var bare begynnelsen. Den unge spilleren med det karakteristiske smilet er siden blitt et vanlig syn nær toppen av resultatlistene på PGA-touren.

To år senere reiser han til The Masters med et helt annet utgangspunkt.

Kan 23-åringen stikke av med sin egen grønne jakke?

Fakta Viktor Hovland Født 18. september 1997 Oppvokst på Ekeberg i Oslo. Spilte collegegolf for Oklahoma State University før han ble profesjonell i 2019. Er allerede Norges beste mannlige golfspiller noensinne og har vunnet to PGA-turneringer: Puerto Rico Open (2020) og Mayakoba Golf Classic (2020). Ble beste amatør under The Masters 2019 (delt 32. plass) Les mer

– En kul reise

– Jeg prøver å prestere godt hver uke. Jeg vet at jeg er kapabel til å kjempe her, men du må selvfølgelig spille bra for at ting skal gå din vei, sier Hovland før årets turnering.

Og man skal man faktisk ikke se bort ifra at han kan gå helt til topps, om man skal tro de som kjenner golfsporten.

– Potensialet er så stort. Hvis han har en bra uke, er han mer enn god nok til å vinne. Det er det ingen tvil om. Det handler om å sette det sammen over flere dager i turneringen, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp.

Da Hovland imponerte så voldsomt for to år siden, var han rangert som nummer 635 i verden. Etterpå har han knapt gjort noe annet enn å klatre. I fjor vant han ikke bare én, men to PGA-turneringer. Dermed ble han første nordmann som vant en turnering i det som kan sies å være golfens eliteserie.

Han har også markert seg som en av de mer populære spillerne på PGA-touren, med vitser, smil, selvtillit og ikke minst gnistrende spill. 23-åringen har rett og slett tatt store steg både på og utenfor banen etter møtet med Woods i Butler Cabin.

– Det er galskap. De siste årene har vært en kul reise. Å være her tilbake som proff nå er spesielt, sier Norges golfstjerne.

Hovland med det synlige beviset på at han ble beste amatør under Masters-turneringen i 2019. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Høyt rangert

I 2019 fikk han delta som amatør fordi han vant U.S. Amateur året i forveien. I fjor var han ikke rangert godt nok da uttaket ble gjort. De gode resultatene siden den gangen betyr imidlertid at han går inn i Masters 2021 som verdens 14. beste spiller.

Magnus Ohlsson var Hovlands trener Grønmo Golfklubb i begynnelsen av tenårene. For ham har det vært spesielt å se hvordan den tidligere elevens suksess har bidratt til at golf har fått økt oppmerksomhet i Norge.

– Det er blitt en stor tilstrømming av golfere i hele Norge, mange av dem yngre. Jeg tror Viktor har en påvirkning, spesielt når sporten får mer oppmerksomhet på TV og i aviser. Da tenker flere at de vil prøve. Jeg tror jeg er blitt oppringt i forbindelse med flere artikler de to siste årene enn hva jeg gjorde i mine ti første år her, sier svensken, som nå er trener i Oppegård Golfklubb.

Fakta The Masters Tournament En av golfens fire majorturneringer. Finner sted på Augusta National Golf Club, en privat bane i Augusta i Georgia. Flest seiere: Jack Nicklaus (6), Tiger Woods (5), Arnold Palmer (4). Spilles torsdag-søndag denne uken. Les mer

Woods må stå over

The Masters er en av de fire såkalte majorturneringene i golf. Seier i en av disse rager høyere enn noe annet.

– Alle de fire majorturneringene er store, men denne er kanskje den største av dem alle. Masters har noe spesielt ved seg. Det har den alltid hatt, forteller Thorp.

Turneringen preges av mange tradisjoner som golfverdenen setter høyt. Flere av sportens villeste historier stammer fra nettopp The Masters. Tiger Woods’ nevnte seier i 2019 sees gjerne på som et av disse legendariske øyeblikkene, etter at den tidligere seiersmaskinen hadde slitt med skader i flere år.

I 2021 får ikke ikonet vært med. Han driver fortsatt rehabilitering hjemme i Florida etter en stygg bilulykke i februar. Men Viktor Hovland er klar til kamp, knappe to år etter at han så Woods få på seg den grønne jakken i Butler Cabin.

En Hovland-seier vil ikke bare være enorm i norsk sammenheng. Han vil også stå med gullskrift i golfens historiebøker.