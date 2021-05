AaFk ble skutt i senk av Start. Tapte viktige poeng i toppkampen.

AaFK leverte en svak kamp da det ble tap 2–0 etter to langskudd mot Start.

Sigurd Haugen og AaFK hadde ingen god dag borte mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Start - AaFK 2–0 (0–0): Før kampen la tidligere Start-spiller Erlend Segberg favorittstempelet over på sine tidligere lagkamerater, men det ble akkurat som forventet: en jevn første omgang med få sjanser.

Kampens første sjanse kom etter ni minutter da Start kom seg rundt på venstrekanten. Inn foran mål plukket Martin Ramsland opp ballen, og vendte seg for å skyte, men avslutningen gikk i stolpen og ut. Etter 20 minutter kontret Start etter ei feilpasning fra Nikolai Hopland, men avslutningen fra Ramsland innenfor 16 meteren ble reddet greit av Michael Lansing.

AaFKs eneste sjanse før pause kom helt på tampen ved Sigurd Haugen, men den var til gjengjeld stor. Spissen ble spilt i bakrom og løp fra forsvarsspilleren, men Start-spilleren klarte akkurat å hindre Haugen fra å avslutte innenfor 16 meteren.

Skutt i senk

Etter en svært skuffende første omgang av begge lag, må få sjanser og mye dårlig spill, fikk vi en helt annen andre omgang. Men det gikk fra vondt til verre for AaFK. Start tok ledelsen etter 54 minutter på et helt vanvittig langskudd fra Kristoffer Tønnessen, som skjøt rett i krysset fra rundt 30 meter.

Tre minutter senere var AaFK farlig frempå etter et frispark fra kanten av 16 meteren. I etterkant av frisparket fikk Kristoffer Ødemarksbakken ballen, men fra 13–14 meter gikk den i en Start-spiller og ut. En time ut i kampen var det kun ei kjemperedning fra Lansing unna at Start økte etter en corner.

Men Start var ikke ferdige med å skyte AaFK i senk. Etter 64 minutter banket Eman Markovic til fra rundt 25 meter, og ballen gikk i en bue over Lansing til 2–0 for hjemmelaget. Kun to minutter senere kunne Start økt til 3–0 da Jansen og Hopland rotet det til, men heldigvis for bortelaget klarte ikke Start å utnytte sjansen.

Lite effekt av byttene

Lars Arne Nilsen prøvde å gjøre grep med et trippelbytte da Nenass, Torbjørn Agdestein og Mamadou Diaw ble byttet inn, men det ble ikke den helt store effekten ut av det. Det skal sies at AaFk fikk sin sjanse etter 76 minutter på et frispark da Jansen fikk heade på mål, men ballen gikk i tverrliggeren og ut.

Seks minutter før slutt kunne det stått 3–0 etter et skudd fra Adeleke Akinyemi fra rundt 16 meter, men skuddet gikk hardt i stolpen og ut.

AaFK prøvde å ta grep med å flytte Jansen opp som spiss og Segberg ned som midtstopper, men det ble til ingen nytte. Dermed tapte AaFK 2–0 og dermed viktige poeng tapt i toppkampen.

PS: På overtid gikk Torbjørn Agdestein ned for telling, ropte og holdt seg til kneet. Han ble båret av banen.