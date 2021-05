Sergio Ramos ikke i Spanias EM-tropp – Aymeric Laporte tatt ut

Spanias landslagskaptein Sergio Ramos (35) var ikke på listen over de 24 navnene landslagssjef Luis Enrique har tatt ut til sommeren fotball-EM.

IKKE TIL EM:

Stopperkjempen har slitt stort med skader i 2021 og har spilt svært få kamper for Real Madrid. Mandag ble det klart at 35-åringen ikke er med i Spanias EM-tropp.

– Det var en veldig tøff og vanskelig avgjørelse, men jeg må se på hva som er det beste for laget og gruppen. Han har ikke hverken trent eller spilt kamper på et godt nok nivå i år, sier den spanske landslagssjefen på pressekonferansen mandag.

– Jeg snakket med ham på telefon i går kveld. Han er en profesjonell fyr. Jeg ba ham nå om å være egoistisk, å tenke på å komme seg tilbake i toppform slik at han i fremtiden kan fortsette å spille både for klubblaget og landslaget.

Det skal være første gang i historien at Spania reiser til et fotballmesterskap uten en eneste Real Madrid-spiller i troppen.

Ifølge Marca er det laveste antallet Madrid-spillere i en spansk mesterskapstropp fra fotball-VM i 1950 da Luis Molowny var eneste Real Madrid-spiller.

Et nytt navn i troppen er Manchester City-spiller Aymeric Laporte. Han er født i Frankrike, men har aldri spilt A-landskamper for fødelandet.

Laporte ble nylig naturalisert av det spanske ministerrådet etter at Det internasjonale fotballforbundet ga tommel opp for at han kunne «bytte» landslag. 26-åringen med baskiske aner reiste i 2010 til Spania og Bilbao, for å spille på ungdomsakademiet til Athletic Club.

Dette er hele den spanske EM-troppen:

Keepere: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez

Forsvar: José Luis Gayá, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Erik García, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente

Midtbane: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz

Angripere: Dani Olmo, Mikel Oyarzaba, Alváro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabía

Spania er i gruppe E med Sverige, Slovakia og Polen og åpner mot Sverige i Sevilla 14. juni.