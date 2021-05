Det står om RBK-fremtiden: Nå legger Hareide press på Serbecic

Besim Serbecic fikk litt å stri med mot Molde mandag. Nå kommer to svært viktige kamper for ham. Foto: Mariann Dybdahl

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Besim Serbecic kan snakke med andre klubber allerede 1. juli.

- Besim spiller fantastisk, og det er jeg så glad for, sier RBK-trener Åge Hareide om den bosniske stopperen.

23-åringen fikk plutselig sine første eliteserieminutter siden 2018 da han spilte hele kampen mot Molde mandag, etter at Holmar Örn Eyjolfsson måtte gjennom en lyskeoperasjon fredag.

Der ble han gitt en firer på Adresseavisens børs, men Hareide er altså mer begeistret.

- Han har vært så proff og tålmodig, og stått ut på her og trent. Han har bare fått én treningskamp, fordi jeg ville spille inn et lag, og jeg har måttet forklare for ham hvordan jeg har tenkt. Jeg sa at «din sjanse vil komme», og derfor er jeg glad for at det lyktes godt da han kom inn, sier han om stopperen sin.

Les også Varsler familieråd om RBK-fremtiden: - Av og til legger jeg meg med dårlig samvittighet

Utlån

Serbecic kom til RBK foran 2018-sesongen. Han fikk fire innhopp i Eliteserien i sin første sesong, men slet med ryggen på vårparten 2019. På sommeren ble han leid ut til Sarajevo, hvor han også spilte i 2020-sesongen.

Og nå er det en drøy måned til Serbecic kan begynne å snakke med andre klubber. Kontrakten med Rosenborg går ut etter sesongen.

- Vi vil nok diskutere med ham før andre kan gjøre det, sier Hareide.

Uten å foreløpig love noen kontraktsforlengelse.

- Jeg har diskutert den biten der med Micke (Dorsin, journ.anm.) senest i dag. Det må vi kikke på, sier RBK-treneren i intervjuet som ble gjort etter treningen onsdag.

– Grip sjansen når du får den

Hareide skal selv bruke de neste månedene på å finne svaret på om han ønsker å trene Rosenborg også utover denne sesongen.

Og akkurat nå har Rosenborg-ledelsen noen vurderinger som må gjøres også når det kommer til spillerstallen. For svaret på spørsmålet om Serbecic vil bli tilbudt ny kontrakt, er per nå verken ja eller nei.

- Det er noen valg du tar. Even Hovland er på utgående kontrakt. Besim er en ung spiller, vi ser potensialet i ham. Så har vi Holmar. Vi snakker hele tiden om å sette det ideelle laget. Det er aldri noe som er konstant i fotball. Vi får stadig skader eller suspensjoner, og den som griper sjansen da…, sier Hareide, og fortsetter:

- Det er det som er så interessant med fotball. Grip sjansen, bruk den når du får sjansen og prester.

Les også RBKs stjernekjøp: Ble skjelt ut av United-fansen

To på rappen

Og det er altså det Serbecic har fått nå. En mulighet til å vise at han holder nivået. For Eyjolfsson er ute også de to neste kampene. Mot Sandefjord torsdag kveld, og mot Stabæk søndag.

Serbecic spiller etter alt å dømme begge to.

- Så de neste kampene kan bli nøkkelkamper for ham?

- Veldig viktig. Veldig viktig.

- Om han presterer godt i to kamper på rad, kan dere ikke la være å tilby ny kontrakt? Er det sånn å forstå?

- Det er nesten sånn å si, altså. Det er helt sikkert.