Isak(17) har etablert seg på TUIL-lag-vil nå eliteserien på sikt

Isak Vådebu har startet alle kampene for TUIL hittil. Lars Elvevold

Et 17-årig stortalent og en tretten år eldre stoppermakker, sørget for at TUIL holdt nullen mot Florø.

