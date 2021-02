Stafettgull til Norge: – Det var vondt å se på, men imponerende

For første gang gikk jentene de to siste etappene på blandet stafett i VM. Røiseland og Eckhoff ordnet det greit til slutt. Men først litt drama på siste stående.

Det norske laget flokker seg rundt Marte Olsbu Røiseland etter at dramaet på siste stående var over og hun kunne gå inn Norge som gullvinner i VMs første øvelse. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Det var skikkelig vondt å se på, men samtidig imponerende av Marte, sa Tiril Eckhoff da hun ble intervjuet av NRK. Marte Olsbu Røiseland hadde skapt et drama på den siste stående skytingen. Hun bommet, bommet og bommet. Hun skjøt ekstraskudd og traff, traff og traff.

Norge tok gull likevel selv om det var et drama på standplass. Røiseland hadde tatt seg mesterlig inn igjen.

– Jeg er veldig lettet og er skikkelig fornøyd med at vi tar gull. Men jeg gjorde det skikkelig vanskelig for meg selv. Får bare være glad for at jeg er på et så godt lag. Alle gjorde jobben, sa Marte Olsbu Røiseland til NRK etter at dramaet var over.

Fakta VM-programmet videre Fredag 12. februar: Sprint kvinner (14.30) Lørdag 13. februar: Sprint menn (14.30) Søndag 14. februar: Jaktstart kvinner (13.15) Søndag 14. februar: Jakstart menn (15.30) Mandag 15. februar: Hviledag Tirsdag 16. februar: Normal (15 km) kvinner (12.05) Onsdag 17. februar: Normal (20 km) menn (14.30) Torsdag 18. februar: Single blandet stafett (15.15) Fredag 19. februar: Hviledag Lørdag 20. februar: Stafett kvinner (11.45) Lørdag 20. februar: Stafett menn (15.00) Søndag 21. februar: Fellesstart kvinner (12.30) Søndag 21. februar: Fellesstart menn (15.15) Les mer

Tidlig ledelse

Norge var ikke først til første veksling. Men etterpå handlet gullkampen om det var noen som i det hele tatt kunne ta igjen Norge. Da Marte Olsbu Røiseland bare brukte ett ekstraskudd på sin første skyting på ankeretappen, var mye klart.

Hun gikk inn til den siste stående skytingen med 50 sekunders ledelse. Slikt tullet ikke 30-åringen fra Froland bort. Det trodde alle. Men så begynte hun å bomme.

Marte Olsbu Røiseland lader ekstraskudd på den siste stående skytingen. Det ble drama da hun bommet tre ganger og måtte treffe på alle ekstraskuddene. Foto: Primoz Lovric, NTB

Fikk skjelven

Skjelvende bommet hun på tre skudd. Det betød at strafferunden helt sikkert spøkte bakerst i hodet på forrige VMs store profil. Bak halset Østerrike, Sverige og Ukraina.

Men hun var kald. De tre ekstraskuddenen traff. Hun hadde ikke råd til bom. I så fall ville hun få kamp til siste meter. I verste fall havne utenfor pallen.

Det var første gang i historien at jentene gikk de to siste etappene på blandet stafett i mesterskap. Det gikk altså bra til slutt etter Røiselands drama på den siste etappen.

30-åringen fra Froland ble historisk under VM i fjor da hun vant syv medaljer. Hun tok medalje på alle distanser. Nå fortsatte hun der hun slapp for et knapt år siden. Hun har nå medalje på åtte VM-distanser på rad. Neste konkurranse er sprinten på lørdag.

– Jeg håper at jeg presterer bedre på siste stående neste gang, sa hun.

Johannes Thingnes Bø ga Norge en solid ledelse og sendte ut Tiril Eckhoff i klar ledelse. En ledelse hun ikke ga fra seg tross tre bom og tre ekstraskudd. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Bra TV, mente Bø

Johannes Thingnes Bø var ikke skuffet over Røiselands prestasjon. Tvert i mot.

– For meg var det bare en bra prestasjon og bra TV for alle som så på. Vi bidro alle til gullet. Det var ingen superstafett, men vi fordeler alle bommene likt utover, sa han til NRK etterpå.

Han opplevde en lignende situasjon under fellesstarten i VM i Östersund for to år siden. Han kom inn til siste stående skyting i klar ledelse. Han skjøt fem bom i krevende forhold og havnet til slutt på 13. plass.

27-åringen fra Stryn vet hvordan det føles, derfor er han ekstra imponert over at Røiseland klarte å hente seg inn etter at det begynte å butte på standplass.

– Når du har for stor ledelse har du en tendens til å gjøre det som ikke er helt naturlig for deg.

Slik var etappene

Her er kortversjonen av VMs første øvelse.

Sturla Holm Lægreid: Debutanten gikk startetappen. helt uten debutantnerver. på første liggende skyting. På stående ble det en bom og ett ekstraskudd og dermed glapp den ledelsen han hadde. Vekslet på tredjeplass bare fire sekunder bak Hviterussland og jevnt med Frankrike.

– Jeg er fornøyd og lettet, og det kom noen tanker da jeg ble nødt til å skyte ekstraskudd, fortalte Lægreid til NRK etter løpet.

Johannes Thingnes Bø: Trengte et ekstraskudd på første skyting og gikk ut i tet. Norge var i ledelsen ut fra første skyting. Fikk stavtrøbbel på mellomrunden, skjøt en bom på stående. Men var fort ferdig og beholdt en etter hvert klar ledelse. På sisterunden kostet han på. Vekslet 39 sekunder foran Frankrike.

– Jeg er nok ikke så mye bedre enn Fillon Maillet på den sisterunden. Smørerne har knekt koden, sa Thingnes Bø som gikk sin første konkurranse med helt nytt skjefte på geværet.

Tiril Eckhoff: Gikk forsiktigst til Eckhoff å være på den første runden. Måtte bruke to ekstraskudd og var ferdig før Anaïs Chevalier-Bouchet hadde begynt med skytingen. Ledet med 29 sekunder. Måtte ha to ekstraskudd. Frankrike måtte i strafferunde og Ukraina tok over annenplassen foran Østerrike.

Marte Olsbu Røiseland: Gikk ut med nesten 40 sekunders ledelse. Alt lå an til at Norge kunne ta sin tredje VM-tittel på blandet stafett på rad. Måtte bruke ett ekstraskudd. På stående ble det trøbbel. Bommet tre ganger, men tok seg heltemodig inn igjen. Hun traff på alle tre ekstraskuddene, unngikk ekstrarunden og sikret norsk gull.