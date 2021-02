Hovland med i seierskampen i Saudi-Arabia

1. Dustin Johnson – 13 slag under par

2. Victor Perez – 11 slag under par

3. Tony Finau – 10 slag under par

3. Tyrrell Hatton – 10 slag under par

3. Andy Sullivan – 10 slag under par

3. Søren Kjeldsen – 10 slag under par

7. Ryan Fox – 9 slag under par

7. David Horsey – 9 slag under par

7. Calum Hill – 9 slag under par

7. Viktor Hovland – 9 slag under par

7. Sergio Garcia – 9 slag under par

7. George Coetzee – 9 slag under par

7. Martin Kaymer – 9 slag under par