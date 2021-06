Spillerbørsen: «Det blir vanskelig å ikke skulle starte med disse to neste gang»

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter kampen mot Stjørdals-Blink.

Nenass var AaFKs beste mot Ull/Kisa. Foto: Marius Simensen

Ull/Kisa - AaFK 1–0 (0–0):

Michael Lansing- 5

Keeperen ble satt på få prøver denne gangen, men tok det som kom. Er også viktig at han igjen er offensiv i feltarbeidet på dødballer.

Simen Rafn - 5

Det var høyrebacken som skaffet straffesparket da han ble stoppet ulovlig på tampen av kampen. Ikke like bra samarbeid med Ødemarksbakken på høyresiden denne gangen.

Quint Jansen - 6

Nederlenderen fortsetter å levere best av fireren i forsvaret. Han er veldig viktig med hodestyrken sin på de defensive dødballene. Han har vært overraskende stabil på tross av lite oppkjøring med laget.

David Fällman - 5

Viser igjen at han har sin store styrke i duellspillet, men ble utfordret på fart et par ganger der han ikke er komfortabel. Kommer til å bli bedre til flere kamper han får i beina.

David Olafsson - 6

Offensivt har islendingen vokst etter at han fikk sjansen igjen fra start. Flere gode innlegg, som det kunne blitt mer ut av. Noen utfordringer defensivt, men noe av det bedre han har vist på ei stund.

Nenass - 7

Fikk sjansen fra start for andre gang. Han dannet en solid defensiv duo sammen med Segberg. Det blir vanskelig å ikke skulle starte med disse to neste gang. Gjør en utrolig jobb på midtbanen, som det kan være litt vanskelig å se. Løper og kriger.

Erlend Segberg - 6

Vi fikk se mer av de offensive ferdighetene hans nå som han hadde en makker. Hadde en stor sjanse etter pause som gikk i nettveggen.

Torbjørn Kallevåg - 6

Startet i en litt uvant posisjon som venstrekant. Fikk en fin sjanse da han dro seg inn fra venstre og avsluttet like over i starten av kampen. Ble bedre da han ble flyttet inn bak spissen da Nordli ble byttet ut.

Kristoffer Ødemarksbakken - 5

Ville så gjerne gjøre det godt mot sine tidligere lagkamerater, men klarte ikke å leve opp til det han leverte i forrige kamp.

Simen Bolkan Nordli - 6

Fikk sjansen som offensiv midtbane i Castros sykefravær. Her viste han at dette er en posisjon han kan mestre også i framtiden. Hadde et skudd innenfor 16 meteren han kunne fått mer ut av i førsteomgang.

Sigurd Haugen - 6

Var ei lang tå unna scoring tidlig etter pause, men ble mer og mer frustrert utover omgangen. Det hjalp ikke at han ble flyttet ut på venstrekanten, men iskald da han avgjøre på straffesparket på overtid.

