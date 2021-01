Slår Braut Haaland tilbake?

Det har vært mange tøffe oppgjør mellom disse to klubbene. De har møttes 82 ganger i ligasammenheng. Bayer Leverkusen har vunnet 28, Borussia Dortmund 32 - og 22 har endt uavgjort.

Det har vært mange tøffe oppgjør mellom disse to klubbene. De har møttes 82 ganger i ligasammenheng. Bayer Leverkusen har vunnet 28, Borussia Dortmund 32 - og 22 har endt uavgjort.

DEL