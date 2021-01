Kabran-agent bekrefter: Enig med Viking, Vålerenga og KBK

Kevin Kabran (27) er enig om personlige betingelser med tre klubber i Eliteserien.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Det bekrefter hans svenske agent Blash Hosseini i VGs nye program Silly Season.

– Vi er enige med tre-fire klubber. Nå skal han velge hva han vil, hva som er best for fremtiden hans, sier Hosseini.

Han deltar velvillig på VGs gjettelek og bekrefter enighet med Viking, Vålerenga og Kristiansund.

I tillegg drar han litt på svaret sitt da VG spør om FK Haugesund, som ifølge agenten også har vist interesse.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i VIF har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke Eirik Bjørnø i Viking, Terje Wiik i Kristiansund og Eirik Opedal i FK Haugesund.

Daglig leder Christopher MacConnacher i IK Start har heller ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Kabran scoret tre mål og leverte seks målgivende pasninger for Start, men klarte ikke hindre nedrykk for sørlendingene. Nå ser det ut til at han likevel blir værende i Eliteserien.

