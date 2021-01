Iversen refser Bolsjunovs oppførsel: – Jeg synes ikke noe om det

LAHTI/OSLO (VG) Det ble Norge mot Aleksandr Bolsjunov. Russeren og Hans Christer Holund kolliderte en kilometer før mål, og russeren får hard medfart av sine norske rivaler.

– Det er jo Bolsjunov som kjører meg ned i svingen der. Jeg knekker begge stavene og blir vippet ut i nettet. Da tryner jeg og det samme gjør Bolsjunov. Da er egentlig løpet ødelagt, sier Holund til NRK om situasjonen.

Etter målgang på tremila med skibytte i Lahti, der Emil Iversen spurtslo Sjur Røthe med Pål Golberg på tredjeplass, gikk Holund rett bort til russeren for å uttrykke sin frustrasjon.

– Jeg spurte han egentlig bare hvorfor. Hva er vitsen? Det er ikke der løpet blir avgjort. Det var god plass der. Man kan avgjøre i bakken og på oppløpet og hvor som helst ellers, men i en venstresving er det ikke der vi avgjøre det, sier Holund til NRK.

UHELDIG: Hans Christer Holund gikk hurtig gjennom pressesonen etter at TV-intervjuene var gjort. Foto: Geir Olsen

Etter å ha gjennomført TV-intervjuene, var Holund ordknapp i resten av pressesonen, og sier bare «det var et uhell», «ingen sin skyld» og at han var «litt frustrert» etter målgang, før han stakk videre uten å besvare resten av VGs spørsmål.

Rennet er svært viktig for Holund og kompani, ettersom det er den siste tremila før skibytte før det kommende verdensmesterskapet i Oberstdorf og dermed et viktig uttaksrenn for landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Bolsjunov var selv oppgitt etter fallet.

– Norsk taktikk, sa Bolsjunov i pressesonen.

Han får spørsmål fra NRK om det var han eller Holund som var skyld i fallet. Bolsjunov gjentok svaret: «Norsk taktikk».

Synes ikke noe om

Russeren var den eneste ikke-norske blant topp seks, i Norges første verdenscuprenn siden slutten av november. I nordmennenes fravær har russerne herjet, men det fikk en brutal slutt med Iversen og kompani tilbake.

– Det er godt å vise at vi er å regne med, og når utlendingene klager over at vi ikke stiller til start, tenker jeg at de bare bør være glad for det når det går som i dag. Vi skiller oss ut, det gjør meg stolt og jeg er stolt av laget mitt, sier seierherren Iversen til VG.

Han var selv foran smellen mellom Holund og Bolsjunov, og lar ikke tvilen komme russeren til gode. Selv om han ikke har sett bilder av situasjonen, antar han at det er Bolsjunovs feil.

– Han er skummel, han er en bjørn. Til tider synes jeg han er veldig ekkel, han kan plutselig komme inn i deg bakfra, sier Iversen.

– Hva synes du om måten han oppfører seg på i sporet?

– Jeg synes ikke noe om det. Alle som går i felt må prøve å holde skuldrene senket, men det kan gå en kule varmt, og det er ikke bare-bare. Han kan se seg litt i speilet også, ikke bare se på oss, sier Iversen, og mener russeren er litt vel «bøs».

IVERSEN BEST: Emil Iversen (i midten) spurtet ned Sjur Røthe på oppløpet, mens Pål Golberg ble nummer tre i verdenscupcomebacket til Norge i Lahti lørdag. Foto: JUSSI NUKARI / Lehtikuva

Uttaks-dilemma

Lørdagens skiathlon gjorde det neppe lettere for allroundtrener Eirik Myhr Nossum å ta ut VM-laget på distansen. I tillegg til fem nordmenn blant topp seks, sitter også Johannes Høsflot Klæbo klar til å gå distansen.

Iversen vant NM-gull på denne distansen søndag foran Golberg og Røthe. Og det ble pallen lørdag også, men Røthe og Golberg byttet plass i Lahti.

Simen Hegstad Krüger falt i siste sving og mistet muligheten til å kjempe om seieren, mens Martin Løwstrøm Nyenget trolig gikk seg ut av diskusjonen om en VM-plass på distansen.

Iversen virker derimot ikke veldig bekymret for at han ikke får gå tremil med skibytte i VM.

– Ser man på resultatene, ligger jeg godt an. Men det spørs om Nossum liker meg, det er jo litt skjønn inne i bildet også, sier Iversen diplomatisk.