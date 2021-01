Mot Frankrike gikk det for sakte, mens mot Sveits gikk det for fort. Slik skal Norge finne balansen.

Små justeringer skal bidra til at Norge griper den beste sjansen, ikke den første.

Sander Sagosen etterlyser et tydeligere temposkifte i Norges angrep. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Kort om saken:

– Mot Frankrike var balltempoet lavt, og vi flyttet beina veldig sakte. Det var et hovedpoeng i møter og samtaler vi hadde før kampen mot Sveits. Så kommer vi da i et vanvittig tempo, ikke bare kontringsmessig, men også i etablert angrep, sa landslagssjef Christian Berge på søndagens digitale pressekonferanse.

At det går fort når Norge kontrer, er han fornøyd med. I etablert angrep skal det derimot ikke gå så fort som det gjorde lørdag. Da slo Norge tilbake etter tapet mot Frankrike og vant 31–25 over Sveits.

– Da gjør vi ikke ferdig oppgavene våre før vi slipper ballen. Det resulterer i at medspillere møter situasjoner vi ikke ønsker oss.

Resultatet er at Norge ikke klarer å dra forsvaret ut av posisjon.

– Nå flytter vi dem tilbake altfor tidlig istedenfor å holde dem ute av sonen. Vi er på vei. Det er et mye bedre signal å spille for fort enn å spille for sakte. Vi vil få dette til, men vi må finne balansegangen.

Målet er at Norge skal gripe den beste sjansen, ikke den første.

Norge-sjef Christian Berge mener Norge spilte for fort mot Sveits. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Etterlyser tydeligere temposkifte

Sander Sagosen scoret 11 mål i seieren over Sveits. Han sier at Berge spiller en viktig rolle når det gjelder å finne denne balansen.

– Han kan påvirke oss fra benken. Han kan få oss til å løpe kontra når vi skal, forklarer Norges superstjerne. Han er samtidig tydelig på at spillerne også må ta et større ansvar for å holde riktig tempo.

– Vi må styre kampene bedre. Vi er blitt mye bedre på det. Vi må ikke løpe på alt, og vi må ha et tydeligere temposkifte. Når vi først trykker til, må vi trykke til over hele linjen, ikke bare én og én. Det er sånt som kommer når vi blir mer samspilt utover i mesterskapet.

I lørdagens seier tok flere ansvar offensivt. Gøran Johannessen var én av dem. 26-åringen scoret seks mål. Kun Sagosen scoret flere.

– Det gjelder å finne den riktige balansen mellom fart og klokskap, sier Flensburg-spilleren, som mener at Norge har mer å gå på.

– Vi er helt avhengig av at flere melder seg på og tar avgjørelser bak på banen, om vi skal nå langt. Det var godt å se i går. Vi kriger sammen. Jobben guttene har gjort internt for å få ut drittfølelsen etter kampen mot Frankrike, står det respekt av, sier Sagosen.

Svarte på kritikk

At de norske spillerne føler de fortsatt har mer å gå på, er ikke så rart om en tar oppladningen til de to første kampene i betraktning.

Mot Frankrike måtte Norge klare seg uten Christian O’Sullivan. Berge omtaler ham som sin angrepssjef. Lørdag var det Petter Øverby som måtte melde forfall. 28-åringen er Norges forsvarssjef.

– Det gjorde at vi måtte komme opp med alternative planer. Da er det vanskelig å få satt en grunnmur som skal være stødig og være det vi skal falle tilbake på. Nå ser jeg konturene av den, sier Berge.

Etter kampen mot Sveits var TV 3-ekspert Joachim Boldsen kritisk til at landslagssjefen ikke lot flere spillere få samle opp flere minutter.

– For meg er det veldig enkelt. Hvis man setter nye momenter på noe som ikke er trygt nok, får vi problemer. Det vil bli mer tid til å rotere utover i det vi håper blir et langt mesterskap, svarer Berge.

Der mener han Norge gjorde det vanskelig for seg selv mot Sveits.

– Vi kunne fått det til (å rotere på laget) i større grad i går, men vi klarer ikke å stikke av i stor nok grad, innrømmer Norge-sjefen.

– Det blir en ny tøff kamp

Mandag spiller Norge sin siste kamp i gruppespillet. Da møter de Østerrike, som etter to kamper står med to tap og null poeng.

– Det blir en ny tøff kamp. Puljen vår er veldig tøff. Sveits slo dem med tre mål. Østerrike er det svakeste laget i puljen så langt, men det blir ikke noen «walk in the park», advarer Sagosen.

Landslagssjef Berge sier Norge prøver å bli bedre hver eneste dag.

– Vi trener godt sammen. Vi lever godt sammen. Restriksjonene her nede er blitt betydelig skarpere. Det er mye strammere nå. Det tok litt tid, men nå ser det virkelig bra ut. Nå har vi fått sperret av etasjen vår og fløyen vi bor på. Nå begynner det å ligne på noe som er tilfredsstillende, sier han om forholdene på Norges hotell.