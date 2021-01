Shearer om Solskjær: – Han gjør en fantastisk jobb

Vinden har snudd fullstendig for Ole Gunnar Solskjær (47) – så også blant engelske TV-eksperter. På kort tid har kvass kritikk blitt til ros fra forståsegpåerne.

NÅ GÅR DE SAMMEN: Paul Pogba (t.v.) har hatt en opp-og-ned karriere under vingene til Ole Gunnar Solskjær (i midten), men av ekspertene roses nordmannen for hvordan han får franskmannen til å lykkes. Til høyre en deppende Jürgen Klopp, sjef for Liverpool. Foto: Laurence Griffiths / POOL Getty

Dette er ingen ukjent hverdag i fotballverdenen blant managere i storklubbene. Den ene uken er de genier etter seire – de neste ukene kan sparken være nær, dersom kamper tapes.

De siste månedene har imidlertid Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hatt den berømte flytsonen. Etter 3–2-seieren over Liverpool i cupen, hans første triumf over deres sjef Jürgen Klopp, er det flere røster som vil bringe lovord til torgs.

– Jeg syns at forskjellen mellom de to lagene i dag er at et av dem har selvtillit og et annet er ute av form og nede i en bølgedal. Det viste seg her, sier Michael Owen, som har spilt i begge klubbene, ifølge Metro.

På 13 kamper siden RB Leipzig-tapet i Champions League i starten av desember, har Manchester-laget ni seire, tre uavgjorte og ett tap.

Den regjerende ligamesteren, Liverpool, har i samme periode ti kamper med tre seire, fire uavgjorte og tre tap.

Det siste kom søndag kveld:

Taklet agentene godt

Manchester Uniteds snuoperasjon etter Champions League-exiten og en ymse start på sesongen, blant annet med et 1–6-tap for Tottenham på hjemmebane, har fått tidligere storspiss, Alan Shearer, til å rose nordmannens arbeid.

– Folk snakket om jobben hans for ti eller elleve uker siden og han var under et massivt press, begynte TV-eksperten i BT Sports, i et intervju gjengitt i Manchester Evening News.

Tidenes toppscorer i Premier League (260 mål) banet på mange måter vei for Ole Gunnar Solskjær da han valgte bort Manchester United til fordel for Newcastle United i 1996.

Nå peker Shearer på arbeidet med den franske stjernespilleren Paul Pogba, som har storspilt den siste tiden.

ROSER SOLSKJÆR: Alan Shearer. Foto: Owen Humphreys/NMC Pool / PA Wire

– Å ha taklet det tullet fra spillernes agenter, spesielt Paul Pogbas er sterkt. Og legger du det sammen med hvordan de spiller og hvor de er nå, da ser du at han uten tvil gjør en fantastisk jobb, fortsetter Shearer.

Han viser til superagenten Mino Raiolas uttalelser i forkant av Manchester Uniteds viktige, nevnte Champions League-kamp mot Leipzig, i desember. Da fortalte agenten at det «var opplagt at Pogba var ferdig i klubben».

Men Pogbas spill har isteden snudd totalt – i takt med lagets.

Pogba avgjorde den forrige Premier League-kampen United spilte:

Solskjærs forklaring

Etter kampen snakket nordmannen selv om hvor fornøyd han var med at flere spillere melder seg på, at de blir vant til ulike taktiske tilnærminger til kampene – og spesielt den gode evnen til å snu kamper de ligger under i til seier. Også mot Liverpool havnet United under 0–1.

– Vi kan se på forskjellen fra ett år siden – og seks måneder tilbake. Man kan ikke ta for mange store skritt på én gang, men steg for steg blir vi bedre og bedre, og vinner tette kamper. Moralen og selvtilliten er selvsagt veldig god.

– Vi har funnet en måte som både vi og spillerne tror på, og vi blir sterkere og sterkere. Vi har en styrke i å komme tilbake fra 1–0 til motstanderen. Vi har vist det så mange ganger denne sesongen. Fysisk har vi blitt sterkere og sterkere og er dermed vant til å gi mer mot slutten av kampene, fortsetter nordmannen, ifølge Sky Sports.