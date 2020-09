Fem Runar-snakkiser etter TILs herjinger i Sandnes: Espejord, Espejord, Espejord, Espejord og Norheim

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om etter TILs seier mot Sandnes/Ulf.

RUNAR-SNAKKIS: Her er vår snakkis-liste etter 3–0-seieren over Sandnes Ulf. Foto: NTB /Rune Robertsen

Rune Robertsen iTromsø

Sandnes/Ulf-TIL 0–3

1) Runar Espejord ville hjem

Samtidig som «Gutan» ladet opp til kampen i Sandnes ble det i kulissene jobbet hardt for at Runar Espejord igjen skulle bli TIL-spiller. Til slutt skulle det lykkes, og nyheten sprakk bare kvarteret før kampstart klokken 20.00. Mye for at Espejord selv ønsket å komme hjem til Tromsø. Og uten den klare beskjeden hadde ikke denne overgangen skjedd. Klubber, både i Norge og utlandet, var aktuelle.

Dermed kunne det som blir TILs siste tilskudd i overgangsvinduet sette seg på flyet til Norge mandag kveld, samtidig som resten av hans nygamle lagkamerater kunne se at Eric Kitolano sende TIL opp i 1–0 på pasning fra Kent-Are Antonsen i det 15. minutt i det som til slutt skulle bli en parademarsj til 3–0.

2) Runar Espejord og Fitim Azemi

Ute på banen på flomlysbelagte Øster Hus Arena, en drøy kilometer unna Sandnes sentrum, scoret Fitim Azemi TILs 2–0-mål etter 50 minutter. En bra timet scoring med en ny konkurrent, eller medspiller, på vei inn dørene.

Hvordan han og Runar Espejord skal matches opp blir interessant. Duoen fikk av skadeårsaker få muligheter sammen høsten 2019, men ett år etter blir det garantert flere sjanser.

Begge har sin skadehistorikk, noe som kan bekymre enkelte. Likevel er det ingen tvil om at de bør skremme noen hver hvis det klarer å finne tonen. Og ikke minst, hvordan skal de to passe inn sammen med målscorer Eric Kitolano som har vært den desidert beste offensive spilleren i sesongen så langt.

Kitolano skal åpenbart spille. Spørsmålet blir hvordan det passer ikke med resten av Helstrups lag. Et formasjonsskifte kan ligge i kortene.

3) Runar Espejord og pengene

Espejords avtale med Heerenveen gir han rundt tre millioner kroner i året. Det er selvsagt ikke penger TIL er i stand til å betale.

Dermed har det blitt en dragkamp der TIL, Heerenveen og Espejord selv har måttet ofre litt for at lånet skulle bli en realitet. For TILs del er summen blitt det som kalles «håndterlig». Summen TIL må ut med er sekssifret.

4) Runar Espejord og korona

Per i dag er Nederland koronarødt, og normalt sett vil en karantene på 10 dager ligge i kortene. Men etter det iTromsø får opplyst må Espejord ha to negative prøver for å bli spilleklar, noe klubben håper vil skje innen kampen mot Grorud på Alfheim kommende fredag.

Dermed ligger mye til rette for at Espejord vil være på banen når Sigurd Grønli og resten av drabantbylaget fra Oslo kommer på besøk.

5) Runar Norheim – TILs yngste debutant gjennom historien

Isak Hansen-Aarøen var 15 år og 323 dager gammel da han debuterte for TILs A-lag tidligere i år. Mot Sandnes/Ulf satt Runar Norheim fra Finnsnes ny rekord. Bare 15 år og 220 dager gammel kom ungdomsskoleeleven med nummer 23 på ryggen inn med 85 minutter og 30 sekunder på tavla.

Han ble litt involvert, men morsomst likevel var det nok å få sjansen i en alder av bare 15 år.

Det skjedde bare noen minutter etter at en annen debutant hadde kommet på. Steffen Skogvang Pedersen fikk også sin debut for TILs A-lag etter overgangen fra HamKam i forrige uke.