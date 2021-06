Følelsesladet markering for Christian Eriksen: Kampen stoppet for å hylle ham

(Danmark - Belgia 1–1, pågår) Ti minutter ut i oppgjøret stoppet dommeren spillet og ballen ble sparket ut til ære for Christian Eriksen.

fullskjerm neste Simon Kjær og Romelu Lukaku etter at ballen ble sparket ut. 1 av 13 Foto: JONATHAN NACKSTRAND / POOL

Fem dager etter hjertestansen til Christian Eriksen ble det igjen spilt kamp i Parken – noen hundre meter unna sykehuset hvor Danmarks fotballstjerne ligger.

Spillere, dommere og publikum applauderte for den danske playmakeren med draktnummer ti, som kollapset i åpningskampen mot Finland.

– Etter ti minutter så kommer vi til å sparke ballen ut for å hylle ham, og så klapper vi. Vi vil klappe med Danmark. Flere av spillerne på vårt lag har spilt med ham, men i morgen er vi der for å vinne og det er det viktigste, sa Belgia-spissene Romelu Lukaku før kampen.

Før kampen ble det spilt «You’ll never walk alone» over anlegget i Parken. Under nasjonalsangen var kaptein Simon Kjær tydelig preget, og det fortsatte med et voldsomt jubelbrøl da kampen ble satt i gang.

– En mektig ramme i Parken, kommenterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Det ble ikke noe mindre elektrisk stemning da Pierre-Emile Højberg snappet ballen og spilte fri Yussuf Poulsen, som hamret Danmark i føringen etter 99 sekunder.

EKSTATISK: Yussuf Poulsen (i midten) brøler i glede etter å ha sendt Danmark i føringen tidlig i kampen. Klokken viste 01.39 da ballen gikk i mål. Foto: STUART FRANKLIN / X01348

– Rar og tung tid

Etter ti minutter ble kampen stoppet. Etter ett minutt med applaus ble kampen satt i gang igjen.

– Fantastisk følelsesladet applaus, skriver den engelske fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

I TV 2s studio var også Åge Hareide, som var landslagssjef for det danske landslaget før Kasper Hjulmand overtok.

– Det har vært en rar og tung tid. Det var et sjokk for meg, sier Hareide.

Mot slutten av første omgang mot Finland gikk Christian Eriksen i bakken og han måtte gjenopplives med hjertestarter.

Torsdag kom nyheten om at Eriksen får operert inn en ICD-starter.

SELFIE: Christian Eriksen med tommel opp på sykehuset. Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION / REUTERS

«For fanden, jeg er bare 29 år»

Tyske Jens Kleinefeld var en legene som var med da Christian Eriksen ble behandlet i Parken lørdag. Han forteller til tyske medier at dansken hurtig etter første støt med hjertestarteren, våknet.

– Cirka 30 sekunder senere åpnet han øynene sine, og jeg kunne snakke direkte med ham. Det var et meget emosjonelt øyeblikk. I slike medisinske nødssituasjoner i hverdagen er sjansen for suksess langt lavere.

Kleinefeld forteller at han spurte Christian Eriksen om han var tilbake hos dem.

– «Ja, jeg er tilbake. For fanden, jeg er bare 29 år», sa han, ifølge Kleinefeld-intervjuet.

– Da visste jeg at hjernen ikke var skadet, og at han var fullstendig tilbake.