Solskjær roser utskjelt spiller

Ole Gunnar Solskjær mener at Harry Maguire var en inspirerende kaptein i Manchester Uniteds comeback mot Newcastle.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ole Gunnar Solskjær er full av lovord om Harry Maguire. Foto: AP

Manageren fikk se at Manchester United snudde 0-1 til 4-1-seier etter tre sene scoringer.

Harry Maguire har fått saftig med kjeft de siste månedene. Solskjær byr ham sin støtte.

– Med tanke på de siste kampene var dette svært viktig. Vi viste stor vinnervilje etter at vi kom under med 0-1. Vi ble ledet av en inspirert kaptein, sa Solskjær til Reuters.

Solskjær sa til Sky Sports at han ikke vurderte å benke Maguire, med mindre han var for skadet til å spille.

– Harry er én av de som alltid vil vise seg frem. Han er motstandsdyktig nok og det ville vært verre om han satt hjemme. Hans tankegang har alltid vært «jeg skal spille», sa Solskjær, som også kalte Maguire «veldig profesjonell».

Utvist

Harry Maguire bidro med 1-1-utligningen i 1. omgang og gjorde seg mer sportslig bemerket enn i landskampen mot Danmark i midtuka. Der ble han utvist etter harde taklinger mot Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg. Det endte med at England tapte 0–1.

I august var Maguire også godt forsidestoff etter en voldssak på en gresk ferieøy.

Harry Maguire har opplevd mange nedturer i de siste månedene. Foto: AP

For Manchester United var det nødvendig med tre poeng etter 1-6-tapet for Tottenham for to uker siden.

– Dette var en svært viktig seier. Alle kamper er viktige når du ønsker å tilhøre toppen i Premier League. Sesongstarten har gjort at det blir snakket om stor krise. Selv om vi er et ungt lag er ikke det noen unnskyldning. Vi åpnet dårlig mot Newcastle, men etter hvert leverte vi en god prestasjon. Det trengte vi, sa kaptein Maguire.