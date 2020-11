Slik hyllet Argentina Maradona i natt

Sørgende argentinere får ta en siste farvel med Diego Maradona. Fotballegenden skal for en periode ligge på lit de parade.

Nyheten om at Diego Maradona døde onsdag fikk en samlet fotballfamilie til å hylle den avdøde argentineren som mange regnes som den beste gjennom tidene. Her feirer han VM-tittelen i 1986. Foto: Carlo Fumagalli / AP

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Maradonas kiste ankom presidentpalasset i Buenos Aires natt til torsdag. Der skal båren settes til syning.

Flere hundre argentinere trosset sene nattetimer og stilte seg i kø utenfor bygningen. Argentinas president Alberto Fernández har erklært landesorg i tre dager.

Maradona døde onsdag, 60 år gammel. Argentinas største avis Clarin, som var først med å melde om fotballikonets bortgang, skriver at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken var hjertesvikt og akutt lungeødem.

Det samsvarer med de tidlige meldingene som kom onsdag.

I Buenos Aires tok folk til gatene for å hylle sin helt. Foto: Victor Caivano / AP

Les også «Maradona er død, leve Maradona!»

Døde hjemme onsdag

Han døde hjemme i Tigre noen mil nord for den argentinske hovedstaden. Maradona oppholdt seg der etter nylig å ha blitt utskrevet fra sykehuset der han ble operert for hjerneblødning.

Onsdag kveld gikk svært mange ut i Buenos Aires' gater for å hedre Maradona.

Særlig en melding i sosiale medier om å gi VM-helten fra 1986 «en siste applaus», gikk viralt.

Bannere med påskriften «D10S» var synlig i bybildet. Det spiller på det spanske ordet «dios», som betyr «gud» på norsk. Tallet 10 var Maradonas draktnummer.

– Jeg kan ikke tro det. Det er ufattelig. Man tror man kan komme seg gjennom enhver storm, men nei. Ingen er udødelige. Det føles som en vond drøm, sier Francisco Salaverry til nyhetsbyrået AFP.

28-åringen var blant dem som ville bruke onsdagskvelden til å minnes Maradona.

Utenfor presidentpalasset hadde folket samle seg. Det er her Maradonas båre skal settes til syning. Foto: Reuters

Bilen med Maradonas båre på vei gjennom folkehavet. Foto: Marcos Brindicci / AP

Kirchner kultursenter hyllet Maradona på denne måten. Foto: Reuters

Folk samlet seg i sorg flere steder i Argentina. Her foran et malt bilde av fotballguden. Foto: Marcos Brindicci / AP

Les også Diego Maradona (60) er død

– Den største av alle

– Du tok oss til toppen av verden. Du gjorde oss enormt lykkelige. Du var den største av alle. Takk for at du var til, Diego. Vi kommer til å savne deg resten av livet, skrev landets president Alberto Fernández på Twitter over et bilde der han omfavner Maradona.

Presidenten erklærte landesorg i tre dager.

Maradona regnes som en av tidenes beste fotballspillere, om ikke den beste.

Han var kaptein da Argentina vant VM i 1986. Han spilte for Barcelona, Napoli og Sevilla, i tillegg til Argentinos Juniors og Boca Juniors i hjemlandet.

Diego Maradona ble 60 år. Foto: Agustin Marcarian / AP

I løpet av karrieren slet han med avhengighet av rusmidler, og han ble utestengt i 15 måneder etter at han i 1991 testet positivt for kokain. Han kom på banen i sitt fjerde og siste VM-sluttspill i 1994, men ble etter to gode kamper kastet ut av mesterskapet etter å ha avgitt positiv dopingprøve på efedrin.

Hans trenerkarriere var langt fra like suksessrik som hans spillerkarriere, men han var i en periode Argentinas landslagssjef. Hans siste trenerjobb var for Gimnasia de La Plata.

(NTB)