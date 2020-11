FIRE MÅL! Nordmannen svarer med en gang! Og han scorer fire for første gang siden DEN Molde-kampen mot Brann i 2018. Får ballen fra Bellingham, og lurer den over skulderen til keeper!

Bellingham får et dårlig touch, men kaster seg inn i en duell med keeper. Mener han blir felt, men det ser ut som at Schwolow var først på den.

Bellingham får et dårlig touch, men kaster seg inn i en duell med keeper. Mener han blir felt, men det ser ut som at Schwolow var først på den.

Så scorer han! Selvsagt gjør han det! Emre Can har blitt med fra forsvar, og trilles gjennom av Reus. Haaland lukter sjansen, og det får han rett i da Can slår inn på direkten. Da er nordmannen den lille meteren som trengs foran, og bredsider inn 1-1!

Gigantisk sjanse for Haaland! Brandt slår en nydelig stikker til Guerreiro, som slipper til Haaland inne i 5-meteren, men timingen sitter ikke! Nordmannen klarer ikke pirke ballen de få centimeterne som gjenstår for at det skal bli scoring, og lagene går til pause på 1-0.

Gigantisk sjanse for Haaland! Brandt slår en nydelig stikker til Guerreiro, som slipper til Haaland inne i 5-meteren, men timingen sitter ikke! Nordmannen klarer ikke pirke ballen de få centimeterne som gjenstår for at det skal bli scoring, og lagene går til pause på 1-0.

Haaland hælflikker til Meunier. Vingbacken prøver å svare med et innlegg mot nordmannen, men det blir for høyt.

Haaland hælflikker til Meunier. Vingbacken prøver å svare med et innlegg mot nordmannen, men det blir for høyt.

For en suser! Brasilianeren lader kanonen, tenner kruttet, og lar nettmaskene kjenne på hestekreftene i høryebeinet. Burki kan bare drømme om å rekke bort, og ballen dundrer inn i høyre hjørne. For en scoring!

32′ DEL